Япония не поддержала Евросоюз

Япония отклонила предложение Евросоюза присоединиться к его плану использования замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Во время встречи министров финансов G7 в понедельник Токио отклонил просьбу Брюсселя поддержать его планы по предоставлению Украине российских суверенных активов, хранящихся в бельгийском банке Euroclear. Этим шагом, пишет издание, Япония разрушила надежды блока на получение глобальной поддержки этой инициативы.