Япония не поддержала Евросоюз

Япония отклонила предложение Евросоюза присоединиться к его плану использования замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Во время встречи министров финансов G7 в понедельник Токио отклонил просьбу Брюсселя поддержать его планы по предоставлению Украине российских суверенных активов, хранящихся в бельгийском банке Euroclear. Этим шагом, пишет издание, Япония разрушила надежды блока на получение глобальной поддержки этой инициативы.
Два дипломата ЕС, ознакомленные с ходом обсуждений, сообщили Politico: Япония дала понять, что не может использовать замороженные российские активы на сумму около 30 миллиардов долларов, хранящиеся на ее территории, чтобы предоставить Украине кредит.
Также дипломат ЕС отметил изданию, что министр финансов Японии Сацуки Катаяма исключила возможность использования российских активов из-за юридических проблем.
Однако несколько чиновников заявили, что позиция Японии связана с противодействием США использованию российских активов в пользу Украины, аргументируя это тем, что Токио не хочет игнорировать своего важного союзника.