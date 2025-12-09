Euronews: Азербайджанский железнодорожный оператор на пути к зеленой трансформации

Доводится до внимания, что проект имеет решающее значение для достижения национальных и глобальных климатических целей, особенно в рамках Парижского соглашения, подписанного более чем 190 странами, включая Азербайджан. Соглашение предусматривает ограничение глобального потепления и стремление к достижению нулевых выбросов углекислого газа.

В статье подчеркивается, что увеличение объемов грузоперевозок по двум крупным международным транспортным маршрутам — Срединному коридору, соединяющему Китай и Восточную Азию с Европой, и коридору Север–Юг, связывающему Индию и Персидский залив с Россией и Северной Европой, — укрепляет железнодорожную систему с точки зрения эффективности, надежности и экологической ответственности. Также отмечается, что, по мнению председателя АЖД, декарбонизация лишь расширит эти возможности.

Телеканал сообщает, что Азербайджан поставил амбициозную общенациональную цель — сократить выбросы парниковых газов на 35% к 2030 году и на 40% к 2035 году. Только за последний год потребление природного газа АЖД, входящего в AZCON Holding, сократилось на 50%, 63% железнодорожной сети было электрифицировано, а более 80% грузоперевозок осуществлялось с использованием электровозов. Между тем финансирование АБР помогает ускорить и поддержать эти результаты. В рамках проекта Азиатский банк развития выделил 1,25 миллиона долларов (1,07 миллиона евро) на техническую помощь, что укрепит потенциал в мониторинге и отчетности по отходам, повысит энергоэффективность, расширит электрификацию и сократит выбросы по всей железнодорожной инфраструктуре.

В материале отмечается, что сотрудничество в направлении «зеленого» перехода железнодорожного сектора в Азербайджане уже дало конкретные результаты. «Оно началось всего год назад и очень быстро превратилось во что-то осязаемое», — отметила Синди Сиснерос-Тиангко, директор отдела новых направлений в энергетическом секторе Азиатского банка развития (АБР), в интервью Euronews.

Отметим, что АЖД является первой государственной железнодорожной компанией на Южном Кавказе и в Центральной Азии, работающей с АБР над всесторонней программой декарбонизации. Проект по декарбонизации уникален тем, что он обеспечит разработку полностью структурированной инвестиционной программы по возобновляемой энергетике в железнодорожной инфраструктуре. Подобные инициативы укрепляют позиции компании, внося вклад в модернизацию инфраструктуры, развитие транспортных коридоров и оптимизацию климатической деятельности.