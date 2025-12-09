USD 1.7000
EUR 1.9814
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Путин не сбавляет темпа войны

Sky News
10:34 704

Стремление президента США Дональда Трампа положить конец войне России в Украине пока никак не сказывается на динамике боев, что говорит о том, что российский лидер Владимир Путин не рассчитывает на мир и не намерен замедлять военную кампанию, пишет Sky News.

Как отмечает издание, переход на военные рельсы, подобный тому, который осуществил Путин, требует колоссальных ресурсов, времени и средств: от частичной мобилизации населения и выделения значительной доли бюджета на армию до перенастройки крупной промышленной базы под выпуск вооружений и боеприпасов. При этом возвращение общества к мирному укладу после прекращения боевых действий также требует масштабных усилий и затрат.

«Намеренное нежелание снижать оборонные показатели после окончания боевых действий означает, что страна продолжит наращивать свои вооруженные силы и арсеналы оружия – верный признак того, что она не намерена миролюбиво действовать и просто делает паузу перед новым наступлением. Отсутствие каких-либо приготовлений Москвы к замедлению темпов своих военных операций в Украине свидетельствует о том, что Путин ожидает усиления, а не ослабления войны», – отмечает Sky News.

По оценке издания, говорить о полном поражении России едва ли возможно без существенной коррекции позиции Белого дома и значительного роста поставок вооружений и иной поддержки Украине. Наиболее выгодным сценарием для Киева Sky News называет урегулирование, которое обеспечило бы справедливый баланс интересов между сторонами и их противоречивыми целями. Этого можно было бы достичь путем заморозки боевых действий на текущей линии соприкосновения и началом предметных мирных переговоров, опирающихся на твердые гарантии безопасности от США и Европы.

«Однако такой шаг потребовал бы от европейских союзников по НАТО, во главе с Великобританией, Францией и Германией, реального перевода своих вооруженных сил и населения на военное положение, с убедительной готовностью начать войну, если Москва попытается проверить их поддержку Украины», – говорится в публикации.

Это подразумевает не только куда более стремительный рост оборонных расходов, чем планируется, но и серьезное изменение общественных установок в европейских странах и готовность граждан к возможным лишениям — а подобных признаков пока не видно, указывает Sky News.

Северск «понемногу переходит» к россиянам
Северск «понемногу переходит» к россиянам
11:33 203
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год обновлено 11:37
11:37 336
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
11:17 665
Путин не сбавляет темпа войны
Путин не сбавляет темпа войны Sky News
10:34 705
Взрыв в жилом доме в Баку: под завалами люди
Взрыв в жилом доме в Баку: под завалами люди
11:02 1160
Суд поставил точку в деле Аслана Гасанова
Суд поставил точку в деле Аслана Гасанова
10:47 671
Азербайджан продолжит поставку льготного газа Грузии?
Азербайджан продолжит поставку льготного газа Грузии? важный вопрос; все еще актуально
8 декабря 2025, 22:53 4214
Трамп не может сбить цены в супермаркетах
Трамп не может сбить цены в супермаркетах наша корреспонденция
00:15 4119
Евросоюз назвал срок: в течение двух недель
Евросоюз назвал срок: в течение двух недель
08:39 2887
Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу
Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу обновлено 01:59
01:59 7032
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
01:06 5740

ЭТО ВАЖНО

Северск «понемногу переходит» к россиянам
Северск «понемногу переходит» к россиянам
11:33 203
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год обновлено 11:37
11:37 336
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
11:17 665
Путин не сбавляет темпа войны
Путин не сбавляет темпа войны Sky News
10:34 705
Взрыв в жилом доме в Баку: под завалами люди
Взрыв в жилом доме в Баку: под завалами люди
11:02 1160
Суд поставил точку в деле Аслана Гасанова
Суд поставил точку в деле Аслана Гасанова
10:47 671
Азербайджан продолжит поставку льготного газа Грузии?
Азербайджан продолжит поставку льготного газа Грузии? важный вопрос; все еще актуально
8 декабря 2025, 22:53 4214
Трамп не может сбить цены в супермаркетах
Трамп не может сбить цены в супермаркетах наша корреспонденция
00:15 4119
Евросоюз назвал срок: в течение двух недель
Евросоюз назвал срок: в течение двух недель
08:39 2887
Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу
Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу обновлено 01:59
01:59 7032
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
01:06 5740
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться