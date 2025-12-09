Путин не сбавляет темпа войны

Стремление президента США Дональда Трампа положить конец войне России в Украине пока никак не сказывается на динамике боев, что говорит о том, что российский лидер Владимир Путин не рассчитывает на мир и не намерен замедлять военную кампанию, пишет Sky News.

Как отмечает издание, переход на военные рельсы, подобный тому, который осуществил Путин, требует колоссальных ресурсов, времени и средств: от частичной мобилизации населения и выделения значительной доли бюджета на армию до перенастройки крупной промышленной базы под выпуск вооружений и боеприпасов. При этом возвращение общества к мирному укладу после прекращения боевых действий также требует масштабных усилий и затрат.

«Намеренное нежелание снижать оборонные показатели после окончания боевых действий означает, что страна продолжит наращивать свои вооруженные силы и арсеналы оружия – верный признак того, что она не намерена миролюбиво действовать и просто делает паузу перед новым наступлением. Отсутствие каких-либо приготовлений Москвы к замедлению темпов своих военных операций в Украине свидетельствует о том, что Путин ожидает усиления, а не ослабления войны», – отмечает Sky News.

По оценке издания, говорить о полном поражении России едва ли возможно без существенной коррекции позиции Белого дома и значительного роста поставок вооружений и иной поддержки Украине. Наиболее выгодным сценарием для Киева Sky News называет урегулирование, которое обеспечило бы справедливый баланс интересов между сторонами и их противоречивыми целями. Этого можно было бы достичь путем заморозки боевых действий на текущей линии соприкосновения и началом предметных мирных переговоров, опирающихся на твердые гарантии безопасности от США и Европы.

«Однако такой шаг потребовал бы от европейских союзников по НАТО, во главе с Великобританией, Францией и Германией, реального перевода своих вооруженных сил и населения на военное положение, с убедительной готовностью начать войну, если Москва попытается проверить их поддержку Украины», – говорится в публикации.

Это подразумевает не только куда более стремительный рост оборонных расходов, чем планируется, но и серьезное изменение общественных установок в европейских странах и готовность граждан к возможным лишениям — а подобных признаков пока не видно, указывает Sky News.