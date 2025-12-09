В Чебоксарах обломки беспилотника упали на жилой дом: есть пострадавшие

По данным российских СМИ, обломки сбитого дрона упали на жилую многоэтажку в Юго-Западном районе Чебоксар. В результате обрушилось несколько балконов, посыпался фасад и вспыхнул пожар. Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали. Жителей дома эвакуировали в соседнюю школу, где власти открыли пункт временного размещения. В городе после налета дронов перекрыли несколько улиц.

Согласно видеозаписям очевидцев, которые изучила Astra, повреждения получил дом по улице Яковлева, 6. Он находится примерно в 450 метрах от предприятия АО «ВНИИР-Прогресс». По данным Генштаба ВСУ, завод занимается производством спутниковых приемников и антенн для систем ГЛОНАСС, GPS и Galileo, а также модулей «Комета», которые применяются в дронах-камикадзе типа Shahed и в ракетах комплексов «Искандер-М» и «Калибр». Модули позволяют защищать дроны и ракеты от украинских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

До этого беспилотники атаковали предприятие трижды с начала года: 9 июня, 5 июля и 26 ноября. После первой атаки завод на время приостанавливал работу.

Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшую ночь дежурные средства ПВО «перехватили и уничтожили» 121 украинский беспилотник самолетного типа. Больше всего — 49 дронов — над Белгородской областью, 10 — над Рязанской, 9 — над Воронежской и 5 — над Ростовской. Также 22 беспилотника были сбиты над аннексированным Крымом и 8 — над акваторией Каспийского моря. Российское военное ведомство также отчиталось о перехвате дронов над Калмыкией, Нижегородской, Липецкой, Курской, Тульской и Брянской областями, а также Краснодарским краем. Об уничтожении беспилотников над Чувашией в сводке ничего не говорится.