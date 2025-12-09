USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
В Чебоксарах обломки беспилотника упали на жилой дом: есть пострадавшие

10:35 321

В ночь на 9 декабря столицу Чувашии Чебоксары атаковали украинские беспилотники, сообщил губернатор региона Олег Николаев.

«К сожалению, есть пострадавшие, повреждения жилых домов. …Вся необходимая помощь жителям оказывается, все поврежденные жилые помещения будут восстановлены», — написал он в телеграм-канале.

По данным российских СМИ, обломки сбитого дрона упали на жилую многоэтажку в Юго-Западном районе Чебоксар. В результате обрушилось несколько балконов, посыпался фасад и вспыхнул пожар. Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали. Жителей дома эвакуировали в соседнюю школу, где власти открыли пункт временного размещения. В городе после налета дронов перекрыли несколько улиц.

Согласно видеозаписям очевидцев, которые изучила Astra, повреждения получил дом по улице Яковлева, 6. Он находится примерно в 450 метрах от предприятия АО «ВНИИР-Прогресс». По данным Генштаба ВСУ, завод занимается производством спутниковых приемников и антенн для систем ГЛОНАСС, GPS и Galileo, а также модулей «Комета», которые применяются в дронах-камикадзе типа Shahed и в ракетах комплексов «Искандер-М» и «Калибр». Модули позволяют защищать дроны и ракеты от украинских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

До этого беспилотники атаковали предприятие трижды с начала года: 9 июня, 5 июля и 26 ноября. После первой атаки завод на время приостанавливал работу.

Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшую ночь дежурные средства ПВО «перехватили и уничтожили» 121 украинский беспилотник самолетного типа. Больше всего — 49 дронов — над Белгородской областью, 10 — над Рязанской, 9 — над Воронежской и 5 — над Ростовской. Также 22 беспилотника были сбиты над аннексированным Крымом и 8 — над акваторией Каспийского моря. Российское военное ведомство также отчиталось о перехвате дронов над Калмыкией, Нижегородской, Липецкой, Курской, Тульской и Брянской областями, а также Краснодарским краем. Об уничтожении беспилотников над Чувашией в сводке ничего не говорится.

Северск «понемногу переходит» к россиянам
11:33 205
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год
11:37 340
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
11:17 669
Путин не сбавляет темпа войны
10:34 707
Взрыв в жилом доме в Баку: под завалами люди
11:02 1165
Суд поставил точку в деле Аслана Гасанова
10:47 673
Азербайджан продолжит поставку льготного газа Грузии?
8 декабря 2025, 22:53 4214
Трамп не может сбить цены в супермаркетах
00:15 4119
Евросоюз назвал срок: в течение двух недель
08:39 2887
Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу
01:59 7032
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
01:06 5740

