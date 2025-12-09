Биодобавки к пище: как их проверяют в Азербайджане?

В последние годы прием биодобавок (биологически активные добавки, БАД) стал очень популярным во всем мире. Многие, принимая БАД, надеются похудеть, стать энергичными, улучшить состояние волос и кожи, укрепить иммунитет, восполнить дефицит витаминов и так далее. БАД – это биологически активные добавки к пище, которые могут быть дополнительным источником для организма различных полезных веществ, таких как пищевые волокна, аминокислоты, витамины, микроэлементы и другие. Строгих стандартов производства биодобавок не существует, а контроль качества осуществляется с точки зрения их безопасности как пищевых продуктов.

На следующем этапе проводятся лабораторные исследования, целью которой является выявление наличия неразрешенных веществ в составе, признаки фальсификации и другие факторы, которые могут представлять потенциальную угрозу здоровью человека», - рассказала специалист.

«Каждый представленный в Центр продукт проходит многоэтапную оценку. Сначала документация на продукт – список ингредиентов, информация на этикетке, назначение и показатели дозировки – сравнивается с соответствующими нормативными требованиями. На этом этапе тщательно изучаются заявленная функция продукта, происхождение используемых веществ, безопасные дозы и представленная лекарственная форма (сироп, таблетка, капсула и др.).

По ее словам, этот процесс осуществляется в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О лекарственных средствах» и «Порядком проведения экспертизы биологически активных добавок к пище».

Об этом в эфире Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сказала эксперт отдела биологически активных добавок к пище Центра аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Гюльнар Имаилова.

Гюльнар Имаилова отметила, что результаты экспертизы могут различаться в зависимости от хода ее проведения: «То есть заявитель или физическое лицо может запросить сертификацию продукта как биологически активной добавки к пище. Однако это не означает автоматического подтверждения этого статуса. Статус продукта определяется только после рассмотрения представленных документов, информации о составе, показателей маркировки, параметров дозировки и лабораторного анализа.

В результате экспертизы определяется, к какой категории относится продукт — лекарственный препарат, медицинское изделие или биологически активная добавка к пище. Этот этап чрезвычайно важен, поскольку статус продукта определяет его обращение внутри страны, условия реализации, требования к регистрации и общий механизм контроля. Именно поэтому оценка, проводимая Центром аналитической экспертизы Министерства здравоохранения, имеет большое значение как с точки зрения защиты здоровья потребителей, так и обеспечения прозрачности на рынке».

Эксперт отметила, что после получения положительного заключения на продукцию, полностью соответствующую требованиям БАД и подтвержденную безопасность, следующие этапы — регистрация, ввоз в страну и контроль за ее обращением — осуществляют другие уполномоченные органы.

Гюльнар Имаилова отметила, что Центр аналитической экспертизы (ЦАЭ) Министерства здравоохранения является основным учреждением, осуществляющим экспертизу и регистрацию лекарственных средств и медицинских изделий в стране.

По ее словам, деятельность Центра не ограничивается лишь этим направлением: «ЦАЭ – это не только структура, осуществляющая контроль качества лекарственных средств, но и единственный экспертный орган, определяющий статус всех изделий медицинского назначения – лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок к пище. То есть принадлежность товара к той или иной категории определяется только по результатам экспертизы, проводимой ЦАЭ».

Эксперт отметила, что полномочия в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий являются одним из основных направлений деятельности Центра: «Именно Центр аналитической экспертизы Минздрава определяет с юридической и научной точки зрения, что такое лекарственное средство, какие вещества обладают лечебным эффектом и какие изделия могут быть отнесены к медицинским изделиям. Биологически активные добавки к пище, хотя и не являются лекарственными препаратами, относятся к стратегически важным товарам. Потому что в некоторых случаях вещества, входящие в состав БАД, и заявленные в них свойства могут быть аналогичны лекарственным препаратам.

Поэтому безопасность, назначение, показатели дозировки и соответствие состава этих изделий нормативным документам должны оцениваться с особой тщательностью. Любой производитель, импортер или физическое лицо, желающее получить статус БАД, должно предварительно обратиться в Центр и пройти экспертизу».

Гюльнар Имаилова отметила, что единственным учреждением, которое может определить, что является лекарственным средством, какой продукт обладает лечебным эффектом, а какой относится к категории биологически активных добавок к пище, является ЦАЭ. Следовательно, вопрос отнесения БАД к лекарственным препаратам относится к компетенции полномочий Центра.

«Следует знать, что биологически активные добавки к пище не оказывают лечебного эффекта и не являются лекарственными препаратами. БАД – это продукты, предназначенные для обогащения рациона питания, состоящие из пищевых веществ и других биологически активных веществ, обладающих питательным и физиологическим действием. Эти продукты выпускаются в капсулах, таблетках, ампулах, каплях и других дозированных формах, а суточная доза определяется нормативно. Целью является не лечение заболевания, а дополнение к пище и поддержка нормальных физиологических функций организма», - сказала эксперт.