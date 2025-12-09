Суд поставил точку в деле Аслана Гасанова

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Аслана Гасанова, обвиняемого в финансировании терроризма и участии в преступном сообществе.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Бахруза Муслимова был оглашен приговор.

Согласно решению суда, Аслан Гасанов приговорен к 11 годам лишения свободы.

По данным следствия, Гасанов, являясь членом преступного объединения, созданного на территории иностранного государства для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, участвовал в обеспечении устойчивой деятельности этой структуры. Кроме того, он выполнял поручения руководителей группы, связанные с финансированием терроризма.

В отношении Аслана Гасанова обвинение было выдвинуто по статьям 214-1 (финансирование терроризма) и 218.2 (участие в преступном сообществе) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.