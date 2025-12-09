USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Америка определилась

США на встрече министров финансов G7 дали понять, что после перечисления завершающих траншей кредита, согласованного еще при прежней администрации, их поддержка Украины будет сокращена. Об этом пишет Politico.

Речь идет о кредите, согласованном в 2024 году. При этом в совместном заявлении министры финансов G7 заверили, что продолжат координировать усилия «по разработке широкого спектра вариантов финансирования для поддержки Украины», включая возможное задействование полной стоимости замороженных российских суверенных активов. Как подчеркнули в объединении, все действия будут осуществляться «в соответствии с нашими правовыми рамками».

По данным издания, уже с апреля следующего года Украине придется урезать государственные расходы, если не поступит новая финансовая помощь: страна рискует столкнуться с дефицитом в €71,7 млрд. Ранее Bloomberg сообщал, что США пытаются заблокировать план Еврокомиссии по направлению российских активов на нужды Украины, предлагая использовать их в переговорном процессе, вернуть часть средств России, а оставшиеся направить на финансирование американских инвестиций в украинскую экономику.

Politico также пишет, что ЕС предлагал Японии присоединиться к инициативе по использованию замороженных российских государственных активов для поддержки Украины, однако Токио отказался. Речь идет примерно о $30 млрд, заблокированных на территории Японии. По словам источника из числа дипломатов ЕС, министр финансов Японии Сацуки Катаяма исключил такую возможность из-за юридических соображений, однако другие собеседники издания утверждают, что отказ связан с возражениями США.

Внутри самого Евросоюза единая позиция также не выработана: в частности, премьер Бельгии Барт де Вевер предупреждал о рисках использования российских средств в пользу Украины. Москва же неоднократно подчеркивала, что расценит любые подобные действия как «воровство», намерена реагировать и готова защищать свои интересы в судах.

