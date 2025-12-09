Тегеран о визите Аракчи в Баку

Иран и Азербайджан рассматривают возможность расширения сотрудничества в сферах транспорта, финансов, энергетики, торговли, а также в области безопасности. Такое мнение приводится в материале иранского агентства Mehr по итогам визита главы внешнеполитического ведомства Аббаса Аракчи в Баку 7–8 декабря.

По оценке агентства, углубление экономического взаимодействия между двумя странами может способствовать укреплению мира и стабильности в регионе, а также развитию стратегических отношений на пространстве Южного Кавказа и прикаспийского бассейна.

В публикации отмечается, что Иран и Азербайджан обладают потенциалом стать надежными партнерами в таких направлениях, как транспорт, энергетика, торговля, туризм, банковское и приграничное сотрудничество, а также координация усилий в сфере безопасности — включая противодействие терроризму, организованной преступности и незаконному обороту наркотиков.

В материале также подчеркивается, что визит Аракчи демонстрирует стремление Тегерана к укреплению отношений с Баку. По мнению агентства, позитивный фон двусторонних связей и возможности для более тесного партнерства повысили ожидания от этого визита. Ожидается, что стороны смогут сформировать прочную основу для дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества.