Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Шесть боксеров сборной Азербайджана в четвертьфинале ЧМ

10:59

В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) продолжается чемпионат мира среди боксеров среди мужчин. В 1/8 финала Кубка мира шесть спортсменов сборной Азербайджана завершили выступление победами.

Субхан Мамедов (48 кг) вышел в 1/4 финала в схватке с Мехроном Шафиевым (Таджикистан). Поединок завершился победой азербайджанского боксера со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). В следующем поединке он встретится с Шодиёрджоном Меликузиевым (Узбекистан).

Мухаммедали Ашуралиев (60 кг) одержал третью победу подряд. Наш боксер также показал свою силу в 1/8 финала против Артуша Гомцяна (Грузия) – 5:0 (30:27, 30:27, 30:26, 30:27, 30:27). В 1/4 финала Ашуралиев встретится с Абдумаликом Халоковым (Узбекистан).

Заур Гахраманов (67 кг) на этот раз выбил из соревнований Томаса Касазза (Аргентина) – 5:0 (30:25, 30:26, 30:26, 30:26, 30:26). Его следующим противником станет Евгений Кул (Россия).

Саиджамшид Джафаров (75 кг) вновь покинул ринг победителем. Наш представитель одержал победу над Амиром Аббасом (Бахрейн) во всех трех раундах и в итоге одержал победу со счетом 5:0 (30:26, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). На пути к полуфиналу Джафаров померяется силой с Фазлиддином Эркинбоевым (Узбекистан).

Альфонсо Домингес (92 кг) в своем дебютном поединке померился силами с Матиасом Вероном (Аргентина). Наш чемпион мира нокаутировал соперника во втором раунде. В 1/4 финала Домингес померится силами с Андреем Заплитным (Молдова).

Мухаммед Абдуллаев (+92 кг) в стартовом поединке одержал победу над Мвого Зачарье (Камерун). Победитель чемпионата мира, одержавший победу со счетом 5:0 (30:27, 29:28, 30:27, 29:28, 30:27), в 1/4 финала встретится с Довлетом Исламовым (Туркменистан).

Стоит отметить, что сегодня в 1/8 финала выйдут еще трое наших боксеров.

Северск «понемногу переходит» к россиянам
Северск «понемногу переходит» к россиянам
11:33 211
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год обновлено 11:37
11:37 347
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
11:17 682
Путин не сбавляет темпа войны
Путин не сбавляет темпа войны Sky News
10:34 712
Взрыв в жилом доме в Баку: под завалами люди
Взрыв в жилом доме в Баку: под завалами люди
11:02 1177
Суд поставил точку в деле Аслана Гасанова
Суд поставил точку в деле Аслана Гасанова
10:47 679
Азербайджан продолжит поставку льготного газа Грузии?
Азербайджан продолжит поставку льготного газа Грузии? важный вопрос; все еще актуально
8 декабря 2025, 22:53 4216
Трамп не может сбить цены в супермаркетах
Трамп не может сбить цены в супермаркетах наша корреспонденция
00:15 4120
Евросоюз назвал срок: в течение двух недель
Евросоюз назвал срок: в течение двух недель
08:39 2890
Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу
Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу обновлено 01:59
01:59 7033
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
01:06 5742

