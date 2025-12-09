Шесть боксеров сборной Азербайджана в четвертьфинале ЧМ

В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) продолжается чемпионат мира среди боксеров среди мужчин. В 1/8 финала Кубка мира шесть спортсменов сборной Азербайджана завершили выступление победами.

Субхан Мамедов (48 кг) вышел в 1/4 финала в схватке с Мехроном Шафиевым (Таджикистан). Поединок завершился победой азербайджанского боксера со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). В следующем поединке он встретится с Шодиёрджоном Меликузиевым (Узбекистан).

Мухаммедали Ашуралиев (60 кг) одержал третью победу подряд. Наш боксер также показал свою силу в 1/8 финала против Артуша Гомцяна (Грузия) – 5:0 (30:27, 30:27, 30:26, 30:27, 30:27). В 1/4 финала Ашуралиев встретится с Абдумаликом Халоковым (Узбекистан).

Заур Гахраманов (67 кг) на этот раз выбил из соревнований Томаса Касазза (Аргентина) – 5:0 (30:25, 30:26, 30:26, 30:26, 30:26). Его следующим противником станет Евгений Кул (Россия).

Саиджамшид Джафаров (75 кг) вновь покинул ринг победителем. Наш представитель одержал победу над Амиром Аббасом (Бахрейн) во всех трех раундах и в итоге одержал победу со счетом 5:0 (30:26, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). На пути к полуфиналу Джафаров померяется силой с Фазлиддином Эркинбоевым (Узбекистан).

Альфонсо Домингес (92 кг) в своем дебютном поединке померился силами с Матиасом Вероном (Аргентина). Наш чемпион мира нокаутировал соперника во втором раунде. В 1/4 финала Домингес померится силами с Андреем Заплитным (Молдова).

Мухаммед Абдуллаев (+92 кг) в стартовом поединке одержал победу над Мвого Зачарье (Камерун). Победитель чемпионата мира, одержавший победу со счетом 5:0 (30:27, 29:28, 30:27, 29:28, 30:27), в 1/4 финала встретится с Довлетом Исламовым (Туркменистан).

Стоит отметить, что сегодня в 1/8 финала выйдут еще трое наших боксеров.