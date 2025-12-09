Арабы заблокировали Блэра

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр не войдет в состав «Совета мира», который будет курировать сектор Газа, из-за возражений арабских и мусульманских стран. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По информации FT, отказ арабских и мусульманских стран утвердить кандидатуру Блэра связан с его активной поддержкой вторжения США в Ирак в 2003 году и опасениями, что при его назначении в «Совет мира» палестинцы окажутся на втором плане под руководством председателя совета – президента США Дональда Трампа.

Соратники Блэра, однако, опровергают версию о недовольстве его персоной. По их словам, «Совет мира» будет состоять из действующих мировых лидеров, что автоматически исключает бывшего премьера. Вместо этого Блэр, как ожидается, войдет в исполнительный комитет, где также будут зять президента Джаред Кушнер, спецпосланник Стивен Уиткофф и высокопоставленные представители арабских и западных стран.

Возглавит исполнительный комитет бывший специальный координатор ООН по ближневосточному урегулированию и экс-министр обороны Болгарии Николай Младенов. Этот орган, ранее не упомянутый в плане по Газе, будет координировать работу «Совета мира» и палестинского технократического комитета, фактически исполняя роль «верховного управляющего», ранее отведенную Блэру.

По данным американского портала Axios, Трамп намерен объявить о начале второго этапа урегулирования в секторе Газа до 25 декабря. В рамках фазы планируется вывод израильских войск, размещение международных стабилизационных сил и запуск управленческих структур в анклаве.