Не могут найти тело последнего заложника

ХАМАС и Красный Крест продолжают поиски останков последнего израильского заложника – Рана Гвили. 24-летний старшина спецназа ЯСАМ Ран Гвили был тяжело ранен и погиб вскоре после того, как боевики увезли его в сектор Газа в октябре 2023 года, пишут израильские СМИ.

Бывший координатор ЦАХАЛ по вопросам заложников генерал-майор Ницан Алон заявил, что ХАМАС испытывает «объективные трудности» с поиском тела Рана Гвили — последнего погибшего заложника в Газе.

Тем не менее Алон уверен, что вернуть тело возможно, и подчеркивает, что давление на ХАМАС напрямую влияет на результат.

Поиски ведутся в районе Зайтун, в юго-восточной части города Газа.

Ожидается, что на этой неделе из-за сложных погодных условий на несколько дней поиски будут прерваны.