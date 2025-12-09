USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Не могут найти тело последнего заложника

11:14 344

ХАМАС и Красный Крест продолжают поиски останков последнего израильского заложника – Рана Гвили. 24-летний старшина спецназа ЯСАМ Ран Гвили был тяжело ранен и погиб вскоре после того, как боевики увезли его в сектор Газа в октябре 2023 года, пишут израильские СМИ. 

Бывший координатор ЦАХАЛ по вопросам заложников генерал-майор Ницан Алон заявил, что ХАМАС испытывает «объективные трудности» с поиском тела Рана Гвили — последнего погибшего заложника в Газе.

Тем не менее Алон уверен, что вернуть тело возможно, и подчеркивает, что давление на ХАМАС напрямую влияет на результат.

Поиски ведутся в районе Зайтун, в юго-восточной части города Газа.

Ожидается, что на этой неделе из-за сложных погодных условий на несколько дней поиски будут прерваны.

Северск «понемногу переходит» к россиянам
Северск «понемногу переходит» к россиянам
11:33 215
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год обновлено 11:37
11:37 356
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
11:17 690
Путин не сбавляет темпа войны
Путин не сбавляет темпа войны Sky News
10:34 714
Взрыв в жилом доме в Баку: под завалами люди
Взрыв в жилом доме в Баку: под завалами люди
11:02 1185
Суд поставил точку в деле Аслана Гасанова
Суд поставил точку в деле Аслана Гасанова
10:47 681
Азербайджан продолжит поставку льготного газа Грузии?
Азербайджан продолжит поставку льготного газа Грузии? важный вопрос; все еще актуально
8 декабря 2025, 22:53 4217
Трамп не может сбить цены в супермаркетах
Трамп не может сбить цены в супермаркетах наша корреспонденция
00:15 4122
Евросоюз назвал срок: в течение двух недель
Евросоюз назвал срок: в течение двух недель
08:39 2894
Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу
Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу обновлено 01:59
01:59 7034
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
01:06 5744

