Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Таиланд против Камбоджи: что происходит на границе?

Таиланд против Камбоджи: что происходит на границе?

Военно-морские силы Таиланда приступили к операции в провинции Трат по вытеснению камбоджийских войск с таиландской территории. Об этом сообщает газета The Nation.

Таиландская разведка зафиксировала сосредоточение камбоджийских войск и техники на приграничной территории, принадлежащей Таиланду. По словам пресс-секретаря ВМС Парата Раттаначайпхана, несмотря на усилия Таиланда по налаживанию диалога, Камбоджа не вывела свои подразделения, а, напротив, усилила их специальными группами, снайперами, реактивными системами залпового огня и укрепила позиции так, что «явно угрожает суверенитету страны».

Раттаначайпхан отметил, что камбоджийские войска вырыли оборонительные траншеи, разместили тяжелое вооружение и использовали БПЛА для постоянного наблюдения за таиландскими объектами.

«Чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность страны, у таиландских Королевских ВМС и соответствующих служб не осталось иного выбора, кроме как провести операции по вытеснению камбоджийских сил с суверенной территории Таиланда», – подчеркнул он.

Представитель таиландских ВС Сурасан Кхонгсири сообщил, что число военнослужащих армии Таиланда, раненых в ходе боестолкновений с камбоджийскими войсками, возросло до 29.

По данным телеканала Thai PBS со ссылкой на Королевскую армию Таиланда, число погибших таиландских военных на границе с Камбоджей увеличилось до трех. Потери Таиланда зафиксированы за 8–9 декабря.

Столкновения со стрелковым оружием начались 7 декабря, а уже 8 декабря Королевская армия Таиланда сообщила, что камбоджийские силы утром открыли артиллерийский огонь по таиландским позициям в приграничной зоне. В ответ ВВС Таиланда нанесли удары по военной инфраструктуре Камбоджи. Второй округ Сухопутных сил Таиланда сообщил, что 8 и 9 декабря Камбоджа продолжила обстрел с применением систем БМ-21 и дронов-камикадзе. Таиландские войска открыли ответный огонь для восстановления контроля над ключевыми районами и нанесения ущерба противнику.

