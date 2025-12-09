В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА

Минувшей ночью в одной из квартир в Низаминском районе Баку было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением.

Как сообщает haqqin.az, сначала предполагалось, что имело место убийство, однако позже появились обоснованные подозрения, что мужчина, которым оказался Ниджат Гулиев, покончил с собой. Расследование по факту продолжается.

Уточняется, что Н.Гулиев работал в одной из государственных структур. Его мать, Матанет Гулиева, является золовкой президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академика Исы Габиббейли.