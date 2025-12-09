USD 1.7000
EUR 1.9814
RUB 2.2222
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА

Инара Рафикгызы
11:17 693

Минувшей ночью в одной из квартир в Низаминском районе Баку было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением.

Как сообщает haqqin.az, сначала предполагалось, что имело место убийство, однако позже появились обоснованные подозрения, что мужчина, которым оказался Ниджат Гулиев, покончил с собой. Расследование по факту продолжается.

Уточняется, что Н.Гулиев работал в одной из государственных структур. Его мать, Матанет Гулиева, является золовкой президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академика Исы Габиббейли.

Северск «понемногу переходит» к россиянам
11:33 216
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год
11:37 360
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
11:17 694
Путин не сбавляет темпа войны
10:34 715
Взрыв в жилом доме в Баку: под завалами люди
11:02 1188
Суд поставил точку в деле Аслана Гасанова
10:47 683
Азербайджан продолжит поставку льготного газа Грузии?
8 декабря 2025, 22:53 4217
Трамп не может сбить цены в супермаркетах
00:15 4122
Евросоюз назвал срок: в течение двух недель
08:39 2894
Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу
01:59 7036
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
01:06 5744

