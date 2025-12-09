Чрезвычайная ситуация в Литве

Продолжающийся кризис, связанный с воздушными шарами с контрабандой из Беларуси, привел к тому, что правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию по всей стране, пишут литовские СМИ.
Одновременно руководителем государственных операций в условиях чрезвычайной ситуации назначен министр внутренних дел Владислав Кондратович.
Как говорится в проекте постановления, чрезвычайная ситуация вводится на всей территории страны из-за запускаемых из соседней Беларуси воздушных шаров, транспортирующих контрабанду и представляющих угрозу интересам национальной безопасности Литвы.
Министерство внутренних дел (МВД) подчеркивает, что введение чрезвычайной ситуации не создаст неудобств для общества, поскольку «применяемые меры будут точечными, пропорциональными и направленными исключительно на организаторов и исполнителей незаконной деятельности».