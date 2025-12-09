USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Текущий год угрожает стать аномально жарким

11:26 258

2025 год с высокой вероятностью станет одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений, сравнявшись по температуре с рекордным 2023 годом, говорится в докладе европейской службы дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus.

По ее данным, прошлый месяц оказался третьим самым теплым ноябрем за всю историю наблюдений после 2023 и 2024 годов. Средняя температура поверхности Земли достигла 14,02 °C, что на 0,65 °C выше средних показателей за период с 1991 по 2020 год.

Эксперты подчеркивают, что антропогенные изменения климата усиливают и учащают экстремальные погодные явления. В частности, в прошлом месяце мощные тропические циклоны в Юго-Восточной Азии вызвали масштабные наводнения и человеческие жертвы.

Северск «понемногу переходит» к россиянам
Северск «понемногу переходит» к россиянам
11:33 216
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год
11:37 361
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
11:17 698
Путин не сбавляет темпа войны
Путин не сбавляет темпа войны
10:34 716
Взрыв в жилом доме в Баку: под завалами люди
Взрыв в жилом доме в Баку: под завалами люди
11:02 1194
Суд поставил точку в деле Аслана Гасанова
Суд поставил точку в деле Аслана Гасанова
10:47 685
Азербайджан продолжит поставку льготного газа Грузии?
Азербайджан продолжит поставку льготного газа Грузии?
8 декабря 2025, 22:53 4217
Трамп не может сбить цены в супермаркетах
Трамп не может сбить цены в супермаркетах
00:15 4123
Евросоюз назвал срок: в течение двух недель
Евросоюз назвал срок: в течение двух недель
08:39 2897
Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу
Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу
01:59 7036
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
01:06 5745

