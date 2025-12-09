Текущий год угрожает стать аномально жарким

2025 год с высокой вероятностью станет одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений, сравнявшись по температуре с рекордным 2023 годом, говорится в докладе европейской службы дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus.

По ее данным, прошлый месяц оказался третьим самым теплым ноябрем за всю историю наблюдений после 2023 и 2024 годов. Средняя температура поверхности Земли достигла 14,02 °C, что на 0,65 °C выше средних показателей за период с 1991 по 2020 год.

Эксперты подчеркивают, что антропогенные изменения климата усиливают и учащают экстремальные погодные явления. В частности, в прошлом месяце мощные тропические циклоны в Юго-Восточной Азии вызвали масштабные наводнения и человеческие жертвы.