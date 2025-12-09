Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в третьем чтении был вынесен на обсуждение законопроект «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год».

Согласно проекту, доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год прогнозируются в размере 38 609 000,0 тыс. манатов, а расходы — 41 703 600,0 тыс. манатов. В том числе централизованные доходы составят 37 850 712,0 тыс. манатов, местные доходы — 758 288,0 тыс. манатов, централизованные расходы — 40 944 465,0 тыс. манатов, местные расходы — 759 135,0 тыс. манатов.

Верхний предел внутреннего государственного заимствования на 2026 год планируется утвердить в размере 2 000 000,0 тыс. манатов, внешний предел — 6 000 000,0 тыс. манатов, а максимальный объем государственных гарантий, которые могут быть предоставлены в течение года, — 3 000 000,0 тыс. манатов.

Дефицит государственного бюджета предусмотрен в объеме 3 094 600,0 тыс. манатов.

В следующем году прожиточный минимум по стране составит 300 манатов, что означает увеличение на 15 манатов. Для трудоспособного населения показатель будет равен 317 манатам, для пенсионеров — 245 манатам, для детей — 260 манатам.

Критерий нуждаемости для назначения адресной государственной социальной помощи в 2026 году предлагается утвердить в размере 300 манатов.

В госбюджете Азербайджана на 2026 год цена нефти заложена на уровне $65.

После обсуждений проект был вынесен на голосование и принят.