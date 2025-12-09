Северск «понемногу переходит» к россиянам

Российская армия захватила пять сел в Донецкой области и продолжает затягивать свою пехоту в Северск, который «понемногу переходит» к россиянам. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

Также проект сообщил о захвате россиянами Каменского в Запорожской области.

Позже DeepState сообщил об осложнении ситуации в районе Северска. По их данным, россияне продолжают «затягивать свою пехоту в город и сейчас ситуация разворачивается не лучшим образом, ведь Северск понемногу переходит в руки» россиян.

«По предварительным данным, половина населенного пункта находится под контролем», - заявили в DeepState.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины несколько недель назад отошли с части позиций под Покровском и Мирноградом.