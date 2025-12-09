Казнен экс-глава китайской инвесткомпании

Бывший генеральный директор China Huarong International Holding Бай Тяньхуэй был казнен утром 9 декабря по решению суда. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере — свыше 1,108 млрд юаней (около $156 млн). Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Суд установил, что в период с 2014 по 2018 год он использовал служебное положение в структурах China Huarong для получения незаконного вознаграждения на сумму свыше 1,108 млрд юаней.

В мае 2024 года Бай Тяньхуэя приговорили к смертной казни за получение взяток в особо крупном размере. Тогда же его пожизненно лишили политических прав и конфисковали все личное имущество.

В феврале 2025 года суд отклонил апелляцию, оставив приговор без изменений. Суд подтвердил выводы нижестоящих инстанций, указав, что размер взяток и тяжесть последствий требуют строгого наказания в соответствии с законом.

Бывший руководитель Бай Тяньхуэя Лай Сяоминь был казнен в 2021 году за аналогичные преступления.