Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Казнен экс-глава китайской инвесткомпании

За взятки
11:33 168

Бывший генеральный директор China Huarong International Holding Бай Тяньхуэй был казнен утром 9 декабря по решению суда. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере — свыше 1,108 млрд юаней (около $156 млн). Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Суд установил, что в период с 2014 по 2018 год он использовал служебное положение в структурах China Huarong для получения незаконного вознаграждения на сумму свыше 1,108 млрд юаней.

В мае 2024 года Бай Тяньхуэя приговорили к смертной казни за получение взяток в особо крупном размере. Тогда же его пожизненно лишили политических прав и конфисковали все личное имущество.

В феврале 2025 года суд отклонил апелляцию, оставив приговор без изменений. Суд подтвердил выводы нижестоящих инстанций, указав, что размер взяток и тяжесть последствий требуют строгого наказания в соответствии с законом.

Бывший руководитель Бай Тяньхуэя Лай Сяоминь был казнен в 2021 году за аналогичные преступления.

Северск «понемногу переходит» к россиянам
Северск «понемногу переходит» к россиянам
11:33 222
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год
11:37 369
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
11:17 711
Путин не сбавляет темпа войны
Путин не сбавляет темпа войны
10:34 722
Взрыв в жилом доме в Баку: под завалами люди
Взрыв в жилом доме в Баку: под завалами люди
11:02 1208
Суд поставил точку в деле Аслана Гасанова
Суд поставил точку в деле Аслана Гасанова
10:47 689
Азербайджан продолжит поставку льготного газа Грузии?
Азербайджан продолжит поставку льготного газа Грузии?
8 декабря 2025, 22:53
8 декабря 2025, 22:53 4218
Трамп не может сбить цены в супермаркетах
Трамп не может сбить цены в супермаркетах
00:15 4125
Евросоюз назвал срок: в течение двух недель
Евросоюз назвал срок: в течение двух недель
08:39 2901
Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу
Орбан договорился с Эрдоганом по российскому газу
01:59 7038
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
Трамп: «Знаете, что я дал Украине? Ничего»
01:06 5748

