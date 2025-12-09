Али Асадов обозначил ключевые экономические прогнозы Азербайджана

По словам главы правительства, в последние годы экономика Азербайджана вступила в этап технологической модернизации и цифровой трансформации. Улучшились показатели экономического роста, модернизирована инфраструктура, инновации и цифровизация стали ключевыми приоритетами.

В 2029 году удельный вес ненефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) Азербайджана превысит 80%, в то время как в 2022 году этот показатель составлял 52%, а в 2025 году достиг 72%.

В предстоящий среднесрочный период, охватывающий 2026–2029 годы, перед Азербайджаном стоят новые стратегические вызовы и цели, продиктованные современными тенденциями развития. Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Премьер-министр подчеркнул, что зарубежные визиты и встречи на высоком уровне, проведенные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в этом году, придали новую динамику экономической повестке страны. Асадов напомнил, что документы, подписанные 8 августа во время исторического визита президента Ильхама Алиева в США, в том числе соглашение о беспрепятственном транспортном сообщении между основной территорией Азербайджана и Нахчываном, создают условия для обеспечения устойчивого мира в регионе, расширяют транзитный потенциал международных перевозок и способствуют экономическому росту. Премьер-министр отметил, что достигнутые успехи укрепляют экономическую стабильность и устойчивость страны, повышают инвестиционную привлекательность и усиливают позиции Азербайджана на международной арене.

Али Асадов добавил, что ключевым направлением государственных инвестиций Азербайджана остаются проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре. По его словам, восстановительные и строительные работы на освобожденных землях ведутся под личным руководством президента Ильхама Алиева и продвигаются высокими темпами.

«С 2020 года, включая 2026 год, на восстановление освобожденных территорий выделено более 25 млрд манатов, из них 3,5 млрд манатов - в бюджете 2026 года», - сообщил премьер-министр.

Али Асадов подчеркнул, что большая часть этих средств направляется на инфраструктурные проекты, которые создадут значительную добавленную стоимость для экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Премьер-министр отметил, что стратегические валютные резервы Азербайджана за январь-ноябрь текущего года увеличились на $12,5 млрд, или на 17,6%, достигнув отметки в $83,5 млрд. «Это означает 142 млрд манатов в национальной валюте и на 8 млрд манатов превышает прогнозируемый валовой внутренний продукт в 2025 году (130 млрд манатов). В настоящее время наши валютные резервы в 17 раз превышают наш внешний долг», - отметил Али Асадов.

«Под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева была полностью восстановлена территориальная целостность и суверенитет нашей страны. Учитывая 30-летие принятия нашей Конституции и 5-летие Победы в Отечественной войне, 2025 год отмечается как «Год Конституции и Суверенитета». 8 ноября, с гордостью став свидетелями 5-й годовщины нашей Победы, военный парад стал торжеством силы нашего государства, мощи нашей армии и славной победы, которую вместе одержал наш народ», — сказал премьер-министр.

Асадов отметил, что в Азербайджане ведется работа по созданию военно-промышленного кластера, что поспособствует росту экспортного потенциала страны.

Глава правительства напомнил, что одним из ключевых направлений государственных расходов является укрепление безопасности и оборонного потенциала страны. Так, в проекте госбюджета на будущий год расходы на оборону и национальную безопасность составляют около 21% всех бюджетных расходов - это 8,7 млрд манатов.

Асадов подчеркнул, что в Азербайджане военная промышленность развивается ускоренными темпами, и в эту сферу на протяжении многих лет направляются значительные инвестиции. «Сегодня Азербайджан экспортирует военную продукцию в ряд стран. Президент Ильхам Алиев поставил задачу - создать промышленный кластер, который позволит обеспечивать как внутренний спрос, так и экспортный потенциал. В этом направлении уже ведется соответствующая работа», - заявил премьер-министр.