Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?

Отдел информации
12:34 1468

Азербайджан с 2000 года сотрудничает с международными рейтинговыми агентствами с целью облегчения выхода на международные рынки капитала, регулирования процедур заимствования и дальнейшего укрепления доверия международных финансовых кругов к стране. Об этом говорится в заявлении Минфина Азербайджана. 

Как подчеркивается в заявлении, в этот период было налажено сотрудничество с тремя ведущими международными рейтинговыми агентствами — Fitch, S&P Global Ratings и Moody’s. Суверенный кредитный рейтинг страны оценивался как на платной основе в рамках официального договора, так и без договорных обязательств (unsolicited rating).

В международной практике распространенным институциональным подходом является оценка рейтинга двумя из трех ведущих агентств. Исходя из этой практики, Азербайджан в последние пять лет обеспечивал оценку суверенного кредитного рейтинга двумя агентствами — Fitch и S&P Global Ratings — на платной основе в рамках официальных договоров, а одно агентство — Moody’s — проводило оценку без договорных обязательств, то есть без каких-либо платежей со стороны Азербайджана.

На фоне фундаментальных и устойчивых позитивных тенденций, наблюдаемых в экономике Азербайджана за этот период, кредитный рейтинг страны повысился: в 2024 году агентство Fitch Ratings, а в 2025 году агентство Moody’s Ratings подняли суверенный рейтинг страны до инвестиционного уровня. Так, суверенный рейтинг был повышен до уровней BBB- и Baa3, а прогноз рейтинга на следующий период был оценен как «стабильный» и «позитивный» соответственно.

Оба рейтинговых агентства подчеркнули, что сильные фискальные и внешние позиции Азербайджана, значительный рост валютных активов, низкий государственный долг и положительные бюджетные показатели обеспечивают устойчивость экономики страны к внешним шокам.

В соответствии с указанной международной практикой сотрудничества с рейтинговыми агентствами в следующем периоде также предусмотрено продолжение платного сотрудничества только с двумя агентствами. Учитывая достигнутые успехи и взаимовыгодный, эффективный характер взаимодействия, в рамках заключенных договоров обеспечено платное институциональное сотрудничество с агентствами Fitch Ratings и Moody’s Ratings, уточнили в Минфине. 

Принимая во внимание, что оценки двух агентств являются достаточными для выхода на международные рынки капитала и регулирования процедур заимствования, сотрудничество с агентством S&P Global Ratings планируется продолжить вне рамок договорных обязательств.

Министерство финансов и в последующие годы будет продолжать сотрудничество с ведущими международными рейтинговыми агентствами в рамках оценки суверенного кредитного рейтинга Азербайджанской Республики и принимать меры для отражения в кредитных рейтингах фундаментального и устойчивого развития, наблюдаемого в стране.

