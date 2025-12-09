Азербайджан и США обсудили открытие Зангезурского коридора

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с помощником секретаря Министерства транспорта США Дэниелом Эдвардсом.
На встрече была представлена подробная информация о стратегическом значении Азербайджана как регионального транспортно-логистического центра, мультимодальных коридорах и реализуемых инфраструктурных проектах.
Стороны обменялись мнениями по вопросам открытия Зангезурского коридора, ускорения реализации проекта TRIPP, а также восстановления и модернизации железной дороги в Нахчыване.
Обсуждались и другие направления сотрудничества в сфере транспорта, включая авиацию, морские перевозки и взаимодействие в рамках международных организаций.