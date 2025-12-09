Президент назначил миллиардера премьер-министром

В октябре партия ANO Бабиша выиграла парламентские выборы в Чехии, набрав около 34,7% голосов избирателей. После этого президент поручил ему провести переговоры о формировании нового правительства.

71-летний Бабиш - миллиардер, политик лидер движения ANO c 2011 года, Forbes оценивает его состояние в $4,3 млрд. Он совладелец холдинга Agrofert, которая управляет более чем 210 компаниями в самых разных сферах: от сельского хозяйства до возобновляемых источников энергии и средств массовой информации. Бизнесмен ранее сообщил, что ради поста премьера решил передать во внешнее управление Agrofert.

В прошлом Бабиш уже был премьер-министром Чехии, он занимал этот пост в 2017-2021 годах, но ушел с поста, проиграв на выборах коалиции Петра Фиалы, который занял в итоге пост главы чешского правительства.

Бабиш открыто называет себя трампистом и считается одним из главных союзников венгерского премьера Виктора Орбана. Партия ANO наряду с Fidesz Орбана входит во вторую крупнейшую фракцию евроскептиков и правых партий Европарламента «Патриоты за Европу» (PfE).