Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Азербайджан и НАТО усиливают сотрудничество

12:57

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией под руководством заместителя начальника Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе (SHAPE) − начальника Управления партнерства контр-адмирала Юсуфа Карагюлле, совершающего визит в Азербайджан в рамках «16-х Дней НАТО». Об этом информирует пресс-служба Минобороны.

Согласно сообщению, министр обороны отметил особую значимость отношений между Азербайджаном и НАТО, вносящих ценный вклад в развитие профессиональных военных кадров обеих сторон. Высоко оценив роль НАТО в обеспечении мира и безопасности в мире, З.Гасанов подчеркнул, что Азербайджан всегда придает значение взаимному сотрудничеству с Альянсом, обратил внимание на то, что в рамках Концепции оперативных возможностей (КОВ) в Объединенные силы заявлены дополнительные силы.

Контр-адмирал Ю.Карагюлле высоко оценил расширение сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, а также участие страны в продвижении безопасности и стабильности, реализуемых Альянсом, в операциях по реагированию на кризисы. Была особо подчеркнута эффективность взаимных визитов и встреч, проводимых в различных форматах. Был высоко оценен профессионализм более 40 офицеров азербайджанской армии, служивших в штабах НАТО в рамках Концепции штабного элемента партнерства.

На встрече было сообщено, что до 250 представителей азербайджанской армии участвовали в 146 международных мероприятиях за рубежом, 395 человек − в 33 мероприятиях НАТО, организованных в Азербайджане в рамках программы «Партнерство во имя мира».

В рамках «16-х Дней НАТО», которые будут проходить до 12 декабря, гости посетят несколько воинских частей и специальные военно-учебные заведения, действующие в подчинении Национального университета обороны.

