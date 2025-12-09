Спецрейс с депортированными россиянами прибыл в Москву

Самолет из египетского Каира с российскими гражданами, депортированными из США, прибыл в Москву в ночь на 9 декабря. Об этом сообщает издание «Агентство» со ссылкой на главу организации Russian America for Democracy in Russia Дмитрия Валуева.

Валуев утверждает, что мужчинам, депортированным из Америки, сразу по прилету в Россию вручили повестки в военкомат. Он уточнил, что, вероятнее всего, речь идет о постановке на воинский учет. Пока нет информации о том, был ли кто-то задержан по прилету.

Российские граждане прибыли в Москву спецрейсом из Аризоны с пересадкой в Каире. В египетской столице депортируемым выдали телефоны и вещи, после чего под конвоем перевели на самолет до Москвы, рассказал «Агентству» Валуев.

Как напоминает «Агентство», две предыдущие массовые высылки россиян из США состоялись в июне и августе. Кроме того, отдельные лица экстрадировались в индивидуальном порядке.

После прихода к власти в США президента Дональда Трампа увеличились темпы высылки из США нелегальных мигрантов и просителей убежища, чьи заявления не были удовлетворены. Это коснулось и граждан России. В сентябре российские оппозиционеры Владимир Кара-Мурза, Юлия Навальная и Илья Яшин обратились к премьер-министру Канады Марку Карни с призывом принимать оппозиционно настроенных россиян, которым грозит депортация из США из-за ужесточения миграционной политики.