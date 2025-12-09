USD 1.7000
EUR 1.9800
RUB 2.2094
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Спецрейс с депортированными россиянами прибыл в Москву

13:04 1040

Самолет из египетского Каира с российскими гражданами, депортированными из США, прибыл в Москву в ночь на 9 декабря. Об этом сообщает издание «Агентство» со ссылкой на главу организации Russian America for Democracy in Russia Дмитрия Валуева.

Валуев утверждает, что мужчинам, депортированным из Америки, сразу по прилету в Россию вручили повестки в военкомат. Он уточнил, что, вероятнее всего, речь идет о постановке на воинский учет. Пока нет информации о том, был ли кто-то задержан по прилету.

Российские граждане прибыли в Москву спецрейсом из Аризоны с пересадкой в Каире. В египетской столице депортируемым выдали телефоны и вещи, после чего под конвоем перевели на самолет до Москвы, рассказал «Агентству» Валуев.

Как напоминает «Агентство», две предыдущие массовые высылки россиян из США состоялись в июне и августе. Кроме того, отдельные лица экстрадировались в индивидуальном порядке.

После прихода к власти в США президента Дональда Трампа увеличились темпы высылки из США нелегальных мигрантов и просителей убежища, чьи заявления не были удовлетворены. Это коснулось и граждан России. В сентябре российские оппозиционеры Владимир Кара-Мурза, Юлия Навальная и Илья Яшин обратились к премьер-министру Канады Марку Карни с призывом принимать оппозиционно настроенных россиян, которым грозит депортация из США из-за ужесточения миграционной политики.

Переговоры Ильхама Алиева с председателем Нацсовета Словакии
Переговоры Ильхама Алиева с председателем Нацсовета Словакии фото
13:52 163
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
13:35 776
Разбился российский военно-транспортный самолет
Разбился российский военно-транспортный самолет
13:28 1065
США долго следили за «Аль-Каидой» и нанесли смертельный удар
США долго следили за «Аль-Каидой» и нанесли смертельный удар
13:22 656
Президент назначил миллиардера премьер-министром
Президент назначил миллиардера премьер-министром
12:58 1674
Али Асадов обозначил ключевые экономические прогнозы Азербайджана
Али Асадов обозначил ключевые экономические прогнозы Азербайджана обновлено 12:35
12:35 1312
Взрыв в жилом доме в Баку: двое пострадавших
Взрыв в жилом доме в Баку: двое пострадавших обновлено 12:14
12:14 3543
Давление все сильнее: от Украины требуют немедленного согласия на «мирный план»
Давление все сильнее: от Украины требуют немедленного согласия на «мирный план»
10:14 3881
Опасность окружения под Покровском и Мирноградом: ВСУ меняют позиции
Опасность окружения под Покровском и Мирноградом: ВСУ меняют позиции обновлено 12:53
12:53 1883
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год обновлено 11:37
11:37 1674
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
11:17 2902

ЭТО ВАЖНО

Переговоры Ильхама Алиева с председателем Нацсовета Словакии
Переговоры Ильхама Алиева с председателем Нацсовета Словакии фото
13:52 163
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
13:35 776
Разбился российский военно-транспортный самолет
Разбился российский военно-транспортный самолет
13:28 1065
США долго следили за «Аль-Каидой» и нанесли смертельный удар
США долго следили за «Аль-Каидой» и нанесли смертельный удар
13:22 656
Президент назначил миллиардера премьер-министром
Президент назначил миллиардера премьер-министром
12:58 1674
Али Асадов обозначил ключевые экономические прогнозы Азербайджана
Али Асадов обозначил ключевые экономические прогнозы Азербайджана обновлено 12:35
12:35 1312
Взрыв в жилом доме в Баку: двое пострадавших
Взрыв в жилом доме в Баку: двое пострадавших обновлено 12:14
12:14 3543
Давление все сильнее: от Украины требуют немедленного согласия на «мирный план»
Давление все сильнее: от Украины требуют немедленного согласия на «мирный план»
10:14 3881
Опасность окружения под Покровском и Мирноградом: ВСУ меняют позиции
Опасность окружения под Покровском и Мирноградом: ВСУ меняют позиции обновлено 12:53
12:53 1883
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год обновлено 11:37
11:37 1674
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
11:17 2902
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться