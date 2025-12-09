USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
И снова дожди...

13:07 634

С вечера 9 декабря до вечера 11 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются кратковременные, местами интенсивные осадки. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в среду в отдельных районах возможны продолжительные и сильные дожди, не исключается вероятность локального наводнения.

В регионах Азербайджана в указанный период прогнозируются кратковременные дожди, в горных районах - снег. В некоторых районах Губа-Гусарского, Центрального Аранского и Ленкорань-Астаринского регионов ожидается усиление осадков.

Прогнозируется повышение уровня воды в реках, а на ряде горных водотоков возможны кратковременные сели.

Переговоры Ильхама Алиева с председателем Нацсовета Словакии
13:52 164
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
13:35 779
Разбился российский военно-транспортный самолет
13:28 1068
США долго следили за «Аль-Каидой» и нанесли смертельный удар
13:22 657
Президент назначил миллиардера премьер-министром
12:58 1676
Али Асадов обозначил ключевые экономические прогнозы Азербайджана
12:35 1313
Взрыв в жилом доме в Баку: двое пострадавших
12:14 3544
Давление все сильнее: от Украины требуют немедленного согласия на «мирный план»
10:14 3881
Опасность окружения под Покровском и Мирноградом: ВСУ меняют позиции
12:53 1884
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год
11:37 1675
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
11:17 2902

