И снова дожди...

С вечера 9 декабря до вечера 11 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются кратковременные, местами интенсивные осадки. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в среду в отдельных районах возможны продолжительные и сильные дожди, не исключается вероятность локального наводнения.

В регионах Азербайджана в указанный период прогнозируются кратковременные дожди, в горных районах - снег. В некоторых районах Губа-Гусарского, Центрального Аранского и Ленкорань-Астаринского регионов ожидается усиление осадков.

Прогнозируется повышение уровня воды в реках, а на ряде горных водотоков возможны кратковременные сели.