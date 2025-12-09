Британия признала, что может уступить Атлантику России

Великобритания впервые со времен окончания Второй мировой войны оказывается близка к утрате доминирования в Атлантике в пользу России. Об этом предупредил главнокомандующий Военно-морскими силами страны генерал Гвин Дженкинс, сообщает газета The Times.

«Преимущество, которым мы обладали в Атлантике со времен окончания холодной войны и Второй мировой войны, находится под угрозой. Мы удерживаем позиции, но это продлится недолго», — заявил Дженкинс.

По его словам, Россия вложила «миллиарды» в развитие своих военно-морских возможностей, особенно Северного флота, «несмотря на миллионы загубленных жизней и цену ее вопиющего незаконного вторжения в Украину».

«Мы должны активизировать усилия, иначе утратим это преимущество. Мы не можем этого допустить», — подчеркнул он.

За последние два года количество нарушений Россией британских территориальных вод увеличилось на 30%, включая «заметное присутствие» разведывательных судов, таких как «Янтарь».

При этом Дженкинс отметил, что «Янтарь» — это лишь «видимая часть», и именно она вызывает у него наименьшие опасения.

«Больше всего меня тревожит то, что происходит под поверхностью», — добавил он, подчеркнув, что Великобритания ведет борьбу в «подводном боевом пространстве», используя новые технологии, — автономные подводные глайдеры для обнаружения вражеских подводных лодок, а также систему «Атлантический бастион», представляющую собой сеть автономных датчиков, которые станут «нашими глазами и ушами».