USD 1.7000
EUR 1.9800
RUB 2.2094
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Британия признала, что может уступить Атлантику России

13:12 632

Великобритания впервые со времен окончания Второй мировой войны оказывается близка к утрате доминирования в Атлантике в пользу России. Об этом предупредил главнокомандующий Военно-морскими силами страны генерал Гвин Дженкинс, сообщает газета The Times.

«Преимущество, которым мы обладали в Атлантике со времен окончания холодной войны и Второй мировой войны, находится под угрозой. Мы удерживаем позиции, но это продлится недолго», — заявил Дженкинс.

По его словам, Россия вложила «миллиарды» в развитие своих военно-морских возможностей, особенно Северного флота, «несмотря на миллионы загубленных жизней и цену ее вопиющего незаконного вторжения в Украину».

«Мы должны активизировать усилия, иначе утратим это преимущество. Мы не можем этого допустить», — подчеркнул он.

За последние два года количество нарушений Россией британских территориальных вод увеличилось на 30%, включая «заметное присутствие» разведывательных судов, таких как «Янтарь».

При этом Дженкинс отметил, что «Янтарь» — это лишь «видимая часть», и именно она вызывает у него наименьшие опасения.

«Больше всего меня тревожит то, что происходит под поверхностью», — добавил он, подчеркнув, что Великобритания ведет борьбу в «подводном боевом пространстве», используя новые технологии, — автономные подводные глайдеры для обнаружения вражеских подводных лодок, а также систему «Атлантический бастион», представляющую собой сеть автономных датчиков, которые станут «нашими глазами и ушами».

Переговоры Ильхама Алиева с председателем Нацсовета Словакии
Переговоры Ильхама Алиева с председателем Нацсовета Словакии фото
13:52 164
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
13:35 783
Разбился российский военно-транспортный самолет
Разбился российский военно-транспортный самолет
13:28 1071
США долго следили за «Аль-Каидой» и нанесли смертельный удар
США долго следили за «Аль-Каидой» и нанесли смертельный удар
13:22 659
Президент назначил миллиардера премьер-министром
Президент назначил миллиардера премьер-министром
12:58 1677
Али Асадов обозначил ключевые экономические прогнозы Азербайджана
Али Асадов обозначил ключевые экономические прогнозы Азербайджана обновлено 12:35
12:35 1314
Взрыв в жилом доме в Баку: двое пострадавших
Взрыв в жилом доме в Баку: двое пострадавших обновлено 12:14
12:14 3547
Давление все сильнее: от Украины требуют немедленного согласия на «мирный план»
Давление все сильнее: от Украины требуют немедленного согласия на «мирный план»
10:14 3882
Опасность окружения под Покровском и Мирноградом: ВСУ меняют позиции
Опасность окружения под Покровском и Мирноградом: ВСУ меняют позиции обновлено 12:53
12:53 1885
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год обновлено 11:37
11:37 1675
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
11:17 2902

ЭТО ВАЖНО

Переговоры Ильхама Алиева с председателем Нацсовета Словакии
Переговоры Ильхама Алиева с председателем Нацсовета Словакии фото
13:52 164
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
13:35 783
Разбился российский военно-транспортный самолет
Разбился российский военно-транспортный самолет
13:28 1071
США долго следили за «Аль-Каидой» и нанесли смертельный удар
США долго следили за «Аль-Каидой» и нанесли смертельный удар
13:22 659
Президент назначил миллиардера премьер-министром
Президент назначил миллиардера премьер-министром
12:58 1677
Али Асадов обозначил ключевые экономические прогнозы Азербайджана
Али Асадов обозначил ключевые экономические прогнозы Азербайджана обновлено 12:35
12:35 1314
Взрыв в жилом доме в Баку: двое пострадавших
Взрыв в жилом доме в Баку: двое пострадавших обновлено 12:14
12:14 3547
Давление все сильнее: от Украины требуют немедленного согласия на «мирный план»
Давление все сильнее: от Украины требуют немедленного согласия на «мирный план»
10:14 3882
Опасность окружения под Покровском и Мирноградом: ВСУ меняют позиции
Опасность окружения под Покровском и Мирноградом: ВСУ меняют позиции обновлено 12:53
12:53 1885
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год обновлено 11:37
11:37 1675
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
11:17 2902
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться