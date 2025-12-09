Российские шпионы встревожили Вашингтон

Мексика отклонила запрос США о высылке около двадцати российских дипломатов, которых американские власти считают сотрудниками спецслужб, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в администрации США.

Как пишет газета, после начала прямого вторжения России в Украину в 2022 году активность российской разведки в Мексике заметно возросла. Многие из более чем сотни российских агентов, высланных в последние годы из США, были приняты в качестве сотрудников российских диппредставительств в Мексике. По словам собеседников NYT, страна, куда ежегодно приезжают миллионы американцев на отдых, предоставляет удобные возможности для встреч российских агентов, действующих в Соединенных Штатах. Обеспокоенность Вашингтона оказалась столь высокой, что при посольстве США в Мехико в августе была создана должность «наблюдателя за Россией», задачей которого стало отслеживание активности российских спецслужб в Мексике.

По данным NYT, мексиканскому правительству был передан список из двух десятков сотрудников российских разведслужб, составленный ЦРУ. Мексиканские власти заявляют, что не получали этот список, и считают опасения американской стороны преувеличенными. Основное внимание мексиканских спецслужб в настоящее время сосредоточено на борьбе с наркокартелями. При этом Мексика, которая во времена холодной войны была одним из центров советской агентурной активности и получила прозвище «Вена Латинской Америки», продолжает представлять для российских спецслужб удобное поле деятельности.

«Правительство Мексики кое в чем помогло, но оно могло бы сделать гораздо больше», — рассказал в интервью газете бывший сотрудник Совета национальной безопасности в администрации Джо Байдена Хуан Гонсалес.