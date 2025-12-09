USD 1.7000
EUR 1.9800
RUB 2.2094
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Российские шпионы встревожили Вашингтон

13:21 433

Мексика отклонила запрос США о высылке около двадцати российских дипломатов, которых американские власти считают сотрудниками спецслужб, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в администрации США.

Как пишет газета, после начала прямого вторжения России в Украину в 2022 году активность российской разведки в Мексике заметно возросла. Многие из более чем сотни российских агентов, высланных в последние годы из США, были приняты в качестве сотрудников российских диппредставительств в Мексике. По словам собеседников NYT, страна, куда ежегодно приезжают миллионы американцев на отдых, предоставляет удобные возможности для встреч российских агентов, действующих в Соединенных Штатах. Обеспокоенность Вашингтона оказалась столь высокой, что при посольстве США в Мехико в августе была создана должность «наблюдателя за Россией», задачей которого стало отслеживание активности российских спецслужб в Мексике.

По данным NYT, мексиканскому правительству был передан список из двух десятков сотрудников российских разведслужб, составленный ЦРУ. Мексиканские власти заявляют, что не получали этот список, и считают опасения американской стороны преувеличенными. Основное внимание мексиканских спецслужб в настоящее время сосредоточено на борьбе с наркокартелями. При этом Мексика, которая во времена холодной войны была одним из центров советской агентурной активности и получила прозвище «Вена Латинской Америки», продолжает представлять для российских спецслужб удобное поле деятельности.

«Правительство Мексики кое в чем помогло, но оно могло бы сделать гораздо больше», — рассказал в интервью газете бывший сотрудник Совета национальной безопасности в администрации Джо Байдена Хуан Гонсалес.

Переговоры Ильхама Алиева с председателем Нацсовета Словакии
Переговоры Ильхама Алиева с председателем Нацсовета Словакии фото
13:52 165
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
13:35 785
Разбился российский военно-транспортный самолет
Разбился российский военно-транспортный самолет
13:28 1073
США долго следили за «Аль-Каидой» и нанесли смертельный удар
США долго следили за «Аль-Каидой» и нанесли смертельный удар
13:22 660
Президент назначил миллиардера премьер-министром
Президент назначил миллиардера премьер-министром
12:58 1680
Али Асадов обозначил ключевые экономические прогнозы Азербайджана
Али Асадов обозначил ключевые экономические прогнозы Азербайджана обновлено 12:35
12:35 1316
Взрыв в жилом доме в Баку: двое пострадавших
Взрыв в жилом доме в Баку: двое пострадавших обновлено 12:14
12:14 3548
Давление все сильнее: от Украины требуют немедленного согласия на «мирный план»
Давление все сильнее: от Украины требуют немедленного согласия на «мирный план»
10:14 3882
Опасность окружения под Покровском и Мирноградом: ВСУ меняют позиции
Опасность окружения под Покровском и Мирноградом: ВСУ меняют позиции обновлено 12:53
12:53 1886
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год обновлено 11:37
11:37 1676
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
11:17 2904

ЭТО ВАЖНО

Переговоры Ильхама Алиева с председателем Нацсовета Словакии
Переговоры Ильхама Алиева с председателем Нацсовета Словакии фото
13:52 165
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
13:35 785
Разбился российский военно-транспортный самолет
Разбился российский военно-транспортный самолет
13:28 1073
США долго следили за «Аль-Каидой» и нанесли смертельный удар
США долго следили за «Аль-Каидой» и нанесли смертельный удар
13:22 660
Президент назначил миллиардера премьер-министром
Президент назначил миллиардера премьер-министром
12:58 1680
Али Асадов обозначил ключевые экономические прогнозы Азербайджана
Али Асадов обозначил ключевые экономические прогнозы Азербайджана обновлено 12:35
12:35 1316
Взрыв в жилом доме в Баку: двое пострадавших
Взрыв в жилом доме в Баку: двое пострадавших обновлено 12:14
12:14 3548
Давление все сильнее: от Украины требуют немедленного согласия на «мирный план»
Давление все сильнее: от Украины требуют немедленного согласия на «мирный план»
10:14 3882
Опасность окружения под Покровском и Мирноградом: ВСУ меняют позиции
Опасность окружения под Покровском и Мирноградом: ВСУ меняют позиции обновлено 12:53
12:53 1886
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год обновлено 11:37
11:37 1676
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
11:17 2904
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться