США долго следили за «Аль-Каидой» и нанесли смертельный удар

Американские силы ликвидировали двух лидеров «Аль-Каиды» в результате рейда на дом в районе Вади-Абид в мухафазе Мариб на востоке Йемена, сообщили источники телеканала Al Arabiya.

По данным йеменских источников, убитыми были Абу Убайда аль-Хадрами и Анис аль-Хасли, занимавший должность сотрудника службы безопасности внутри организации. Источники уточнили, что удар стал возможен после продолжительной операции по наблюдению и слежке за группировкой в одном из ее ключевых секретных укрытий в Марибе.

Этот рейд стал частью серии недавних авиаударов США по целям, связанным с «Аль-Каидой», в мухафазах Мариб, Шабва и Абьян.

В конце ноября в том же районе Вади-Абид американский беспилотник уничтожил видного лидера организации Мунира аль-Ахдаля, известного как Абу аль-Хайджа аль-Хадиди. Его мотоцикл был поражен в районе Аль-Хусун, в результате чего погибли он и сопровождавший его человек. Аль-Ахдаль занимал пост военного командира организации в Йемене и в последние годы отвечал за большинство ее операций в Шабве и Абьяне.