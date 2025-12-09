Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента

Париж направил силы специального назначения для поддержки властей Бенина в подавлении попытки государственного переворота, произошедшей 7 декабря. Об этом сообщает журнал Jeune Afrique.

По данным издания, Франция перебросила в страну подразделения спецназа и задействовала разведывательный самолет, который в течение дня осуществлял наблюдение за ситуацией над Котону — экономической столицей Бенина, где начался мятеж. Президент Франции Эммануэль Макрон с раннего утра был проинформирован о происходящем и провел телефонный разговор с главой Бенина Патрисом Талоном. Макрон сообщил, что французский спецназ находится в полной боевой готовности, а французские спецслужбы оказывают дополнительную оперативную поддержку.

Париж также обратился к президенту Нигерии Бола Тинубу с просьбой направить войска для стабилизации обстановки. Уже 7 декабря Нигерия перебросила в Бенин истребитель для воздушной разведки и нанесла удары по путчистам, пытавшимся покинуть город. На следующий день Нигерия ввела на территорию Бенина воинский контингент.

Позднее к операции присоединились и другие государства Экономического сообщества стран Западной Африки — Сьерра-Леоне, Гана и Кот-д’Ивуар.