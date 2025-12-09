USD 1.7000
EUR 1.9800
RUB 2.2094
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента

13:35 789

Париж направил силы специального назначения для поддержки властей Бенина в подавлении попытки государственного переворота, произошедшей 7 декабря. Об этом сообщает журнал Jeune Afrique.

По данным издания, Франция перебросила в страну подразделения спецназа и задействовала разведывательный самолет, который в течение дня осуществлял наблюдение за ситуацией над Котону — экономической столицей Бенина, где начался мятеж. Президент Франции Эммануэль Макрон с раннего утра был проинформирован о происходящем и провел телефонный разговор с главой Бенина Патрисом Талоном. Макрон сообщил, что французский спецназ находится в полной боевой готовности, а французские спецслужбы оказывают дополнительную оперативную поддержку.

Париж также обратился к президенту Нигерии Бола Тинубу с просьбой направить войска для стабилизации обстановки. Уже 7 декабря Нигерия перебросила в Бенин истребитель для воздушной разведки и нанесла удары по путчистам, пытавшимся покинуть город. На следующий день Нигерия ввела на территорию Бенина воинский контингент.

Позднее к операции присоединились и другие государства Экономического сообщества стран Западной Африки — Сьерра-Леоне, Гана и Кот-д’Ивуар.

Переговоры Ильхама Алиева с председателем Нацсовета Словакии
Переговоры Ильхама Алиева с председателем Нацсовета Словакии фото
13:52 168
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
13:35 790
Разбился российский военно-транспортный самолет
Разбился российский военно-транспортный самолет
13:28 1083
США долго следили за «Аль-Каидой» и нанесли смертельный удар
США долго следили за «Аль-Каидой» и нанесли смертельный удар
13:22 664
Президент назначил миллиардера премьер-министром
Президент назначил миллиардера премьер-министром
12:58 1685
Али Асадов обозначил ключевые экономические прогнозы Азербайджана
Али Асадов обозначил ключевые экономические прогнозы Азербайджана обновлено 12:35
12:35 1320
Взрыв в жилом доме в Баку: двое пострадавших
Взрыв в жилом доме в Баку: двое пострадавших обновлено 12:14
12:14 3552
Давление все сильнее: от Украины требуют немедленного согласия на «мирный план»
Давление все сильнее: от Украины требуют немедленного согласия на «мирный план»
10:14 3884
Опасность окружения под Покровском и Мирноградом: ВСУ меняют позиции
Опасность окружения под Покровском и Мирноградом: ВСУ меняют позиции обновлено 12:53
12:53 1886
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год обновлено 11:37
11:37 1677
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
11:17 2904

ЭТО ВАЖНО

Переговоры Ильхама Алиева с председателем Нацсовета Словакии
Переговоры Ильхама Алиева с председателем Нацсовета Словакии фото
13:52 168
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
13:35 790
Разбился российский военно-транспортный самолет
Разбился российский военно-транспортный самолет
13:28 1083
США долго следили за «Аль-Каидой» и нанесли смертельный удар
США долго следили за «Аль-Каидой» и нанесли смертельный удар
13:22 664
Президент назначил миллиардера премьер-министром
Президент назначил миллиардера премьер-министром
12:58 1685
Али Асадов обозначил ключевые экономические прогнозы Азербайджана
Али Асадов обозначил ключевые экономические прогнозы Азербайджана обновлено 12:35
12:35 1320
Взрыв в жилом доме в Баку: двое пострадавших
Взрыв в жилом доме в Баку: двое пострадавших обновлено 12:14
12:14 3552
Давление все сильнее: от Украины требуют немедленного согласия на «мирный план»
Давление все сильнее: от Украины требуют немедленного согласия на «мирный план»
10:14 3884
Опасность окружения под Покровском и Мирноградом: ВСУ меняют позиции
Опасность окружения под Покровском и Мирноградом: ВСУ меняют позиции обновлено 12:53
12:53 1886
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год обновлено 11:37
11:37 1677
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
11:17 2904
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться