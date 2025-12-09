Samsung Knox: зачем телевизорам платформа безопасности и при чем тут кванты

Смартфоны и планшеты Samsung под протекцией фирменной платформы безопасности Knox больше 10 лет — ее представили в 2013 году. С портативной техникой необходимость надежных протоколов защиты понятна: смартфон могут украсть и извлечь личные или финансовые данные, а еще есть риск взлома через установленные приложения. Но теперь Samsung Knox устанавливается и на умные телевизоры. На самом деле здесь нет ничего удивительного. Современный ТВ — это «компьютер для гостиной»: в нем есть полноценный браузер, связь с экосистемой умного дома и загружаемые приложения.

Подключение к интернету, конечно, весьма полезная штука. Но еще это точка входа для злоумышленников — и вовсе не гипотетическая. Например, в начале 2024 года стало известно о ботнете из более чем 170 000 телевизоров и телеприставок. Другой известный ботнет включает почти 200 000 устройств. А так как девайсы активно взаимодействуют друг с другом, атака на один из них ставит под угрозу остальные. Разбираемся, какими инструментами оперирует Samsung Knox, чтобы противостоять угрозам. Анатомия Knox Платформа безопасности включает три уровня: аппаратную, программную и сервисную. Таким образом, телевизоры Samsung защищены со всех сторон.

Аппаратный уровень. Еще на заводе в чип телевизора вшивают неизменяемый ключ — «цифровой отпечаток». При каждой перезагрузке запускается механизм Secure Boot, который поэтапно сверяет подпись ПО с этим отпечатком. Если прошивку попытались изменить или заменить сторонней, цепочка подписи рвется, и телевизор откажется загружаться, не отдавая злоумышленникам чувствительные данные. Когда проверка пройдена, процессор активирует TrustZone и делит себя на два независимых «мира». В защищенном разделе остается все самое ценное, в том числе хранилище Knox Vault — своеобразный «сейф» внутри чипа, куда нельзя добраться ни программно, ни при физическом вскрытии. Среди телевизоров Samsung защищенное хранилище есть на моделях Neo QLED 8К. Операционная система и обычные приложения работают в свободном мире. Приложения из защищенного сегмента могут получать ресурсы обеих сред, но в обратную сторону это не работает. Поэтому даже если вредоносное ПО доберется до пользовательской части, он не сможет ни украсть данные, ни подменить системные файлы. Программный уровень. Все данные пользователя и установленных приложений зашифрованы при помощи современных криптографических алгоритмов. Ключ хранится в защищенном хранилище.

Уровень сервисов. Средства защиты этого уровня не позволяют вредоносному коду в принципе попасть на устройство. Встроенный браузер оснащен фильтром, который сравнивает адреса посещаемых сайтов с облачной базой опасных ресурсов. Подозрительные сайты блокируются еще до отрисовки страницы. Также у Samsung есть хранилище паролей, ключей доступа и других важных данных — Samsung Pass. Все данные в нем защищаются по методу сквозного шифрования — то есть доступ к информации невозможен даже со стороны Samsung. Но это не мешает синхронизации между смартфонами, телевизорами и компьютерами. А в 2023 году Samsung представила Knox Matrix, которая поднимает систему безопасности с уровня устройства до уровня экосистемы. Смартфоны, телевизоры и даже бытовая техника Samsung могут контролировать друг друга на предмет угроз безопасности благодаря объединению в Trust Chain. Если одного из участников цепочки взломают, система тут же изолирует его от экосистемы, чтобы защитить остальные устройства. Например, если хакеры взломают робот-пылесос или умный холодильник (да, холодильники сейчас тоже умные!), Knox Matrix тут же изолирует пострадавшее устройство от экосистемы, чтобы защитить остальных в этой сети.

Также в Knox Matrix входят: Функция Credential Sync, которая защищает информацию пользователя при синхронизации между устройствами.

Инструменты Cross Platform SDK позволяют реализовать одинаково высокий уровень безопасности на гаджетах с разными операционными системами. Надежность платформы Knox на телевизорах Samsung подтверждает сертификат международного стандарта Common Criteria. В 2024 году Samsung Knox получил этот сертификат в десятый раз подряд. Так при чем здесь кванты? Термин «кванты» в мире телевизоров чаще всего связывают с технологией QLED (Quantum‑dot LED). В QLED-экранах используется слой квантовых точек: они формируют излучение каждого пикселя, расширяя цветовой охват и повышая контрастность.