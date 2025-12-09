USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Оператор «Турецкого потока» сбежал в Венгрию

13:41 510

Нидерландская «дочка» «Газпрома» и оператор «Турецкого потока» South Stream Transport (SST) B.V. начала перенос своей штаб-квартиры из Нидерландов в Венгрию, сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

«Вчера некоторые пытались распространять пугающие истории о компании, эксплуатирующей газопровод «Турецкий поток». А теперь хорошие новости: начался переезд компании из Нидерландов в Венгрию, и ее работа не ограничена никакими санкциями», – написал Сийярто в Facebook.

Накануне суд в Амстердаме арестовал активы нидерландской «дочки» «Газпрома» и оператора «Турецкого потока» South Stream Transport (SST) B.V. По требованию украинской энергокомпании «ДТЭК Крымэнерго», принадлежащей богатейшему бизнесмену Украины Ринату Ахметову, были наложены ограничения на управление активами компании.

Переговоры Ильхама Алиева с председателем Нацсовета Словакии
Переговоры Ильхама Алиева с председателем Нацсовета Словакии фото
13:52 171
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
13:35 796
Разбился российский военно-транспортный самолет
Разбился российский военно-транспортный самолет
13:28 1089
США долго следили за «Аль-Каидой» и нанесли смертельный удар
США долго следили за «Аль-Каидой» и нанесли смертельный удар
13:22 665
Президент назначил миллиардера премьер-министром
Президент назначил миллиардера премьер-министром
12:58 1690
Али Асадов обозначил ключевые экономические прогнозы Азербайджана
Али Асадов обозначил ключевые экономические прогнозы Азербайджана обновлено 12:35
12:35 1322
Взрыв в жилом доме в Баку: двое пострадавших
Взрыв в жилом доме в Баку: двое пострадавших обновлено 12:14
12:14 3554
Давление все сильнее: от Украины требуют немедленного согласия на «мирный план»
Давление все сильнее: от Украины требуют немедленного согласия на «мирный план»
10:14 3884
Опасность окружения под Покровском и Мирноградом: ВСУ меняют позиции
Опасность окружения под Покровском и Мирноградом: ВСУ меняют позиции обновлено 12:53
12:53 1888
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год обновлено 11:37
11:37 1678
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
11:17 2905

