Оператор «Турецкого потока» сбежал в Венгрию

Нидерландская «дочка» «Газпрома» и оператор «Турецкого потока» South Stream Transport (SST) B.V. начала перенос своей штаб-квартиры из Нидерландов в Венгрию, сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

«Вчера некоторые пытались распространять пугающие истории о компании, эксплуатирующей газопровод «Турецкий поток». А теперь хорошие новости: начался переезд компании из Нидерландов в Венгрию, и ее работа не ограничена никакими санкциями», – написал Сийярто в Facebook.

Накануне суд в Амстердаме арестовал активы нидерландской «дочки» «Газпрома» и оператора «Турецкого потока» South Stream Transport (SST) B.V. По требованию украинской энергокомпании «ДТЭК Крымэнерго», принадлежащей богатейшему бизнесмену Украины Ринату Ахметову, были наложены ограничения на управление активами компании.