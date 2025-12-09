Лукашенко готовится к войне

Беларусь не хочет войны, но будет готовиться, чтобы ее избежать. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности, сообщает БелТА.

Глава государства акцентировал внимание на вопросах военной безопасности и обороны государства.

«Мы видим, что происходит вокруг. И сегодня нам надо актуализировать свои оборонные действия для того, чтобы все видели, и прежде всего наш народ, что мы готовы защищать каждый клочок нашей земли», - сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, сегодня Запад взял курс на милитаризацию. Польша, Германия, другие государства, даже небольшие, граничащие с Беларусью, увеличивают военные свои бюджеты и армию.

«Не станут эти страны просто так тратить огромные деньги на, как они говорят, противостояние России и Беларуси. Мы ни на кого не собираемся нападать. Нам всего достаточно. Мы не хотим войны, мы никого не считаем своими противниками и соперниками. Но тем не менее мы готовимся к этой войне, чтобы ее не было. Тысячу раз об этом сказано. И мы об этом открыто и решительно заявляем. Наши интересы очень просты. Они не простираются за пределы наших границ. Все внутри нашего государства», - сказал Лукашенко.