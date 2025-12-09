USD 1.7000
EUR 1.9800
RUB 2.2094
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Лукашенко готовится к войне

13:46 404

Беларусь не хочет войны, но будет готовиться, чтобы ее избежать. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности, сообщает БелТА.

Глава государства акцентировал внимание на вопросах военной безопасности и обороны государства.

«Мы видим, что происходит вокруг. И сегодня нам надо актуализировать свои оборонные действия для того, чтобы все видели, и прежде всего наш народ, что мы готовы защищать каждый клочок нашей земли», - сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, сегодня Запад взял курс на милитаризацию. Польша, Германия, другие государства, даже небольшие, граничащие с Беларусью, увеличивают военные свои бюджеты и армию.

«Не станут эти страны просто так тратить огромные деньги на, как они говорят, противостояние России и Беларуси. Мы ни на кого не собираемся нападать. Нам всего достаточно. Мы не хотим войны, мы никого не считаем своими противниками и соперниками. Но тем не менее мы готовимся к этой войне, чтобы ее не было. Тысячу раз об этом сказано. И мы об этом открыто и решительно заявляем. Наши интересы очень просты. Они не простираются за пределы наших границ. Все внутри нашего государства», - сказал Лукашенко.

Переговоры Ильхама Алиева с председателем Нацсовета Словакии
Переговоры Ильхама Алиева с председателем Нацсовета Словакии фото
13:52 171
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
13:35 799
Разбился российский военно-транспортный самолет
Разбился российский военно-транспортный самолет
13:28 1091
США долго следили за «Аль-Каидой» и нанесли смертельный удар
США долго следили за «Аль-Каидой» и нанесли смертельный удар
13:22 665
Президент назначил миллиардера премьер-министром
Президент назначил миллиардера премьер-министром
12:58 1692
Али Асадов обозначил ключевые экономические прогнозы Азербайджана
Али Асадов обозначил ключевые экономические прогнозы Азербайджана обновлено 12:35
12:35 1322
Взрыв в жилом доме в Баку: двое пострадавших
Взрыв в жилом доме в Баку: двое пострадавших обновлено 12:14
12:14 3555
Давление все сильнее: от Украины требуют немедленного согласия на «мирный план»
Давление все сильнее: от Украины требуют немедленного согласия на «мирный план»
10:14 3884
Опасность окружения под Покровском и Мирноградом: ВСУ меняют позиции
Опасность окружения под Покровском и Мирноградом: ВСУ меняют позиции обновлено 12:53
12:53 1890
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год обновлено 11:37
11:37 1678
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
11:17 2906

ЭТО ВАЖНО

Переговоры Ильхама Алиева с председателем Нацсовета Словакии
Переговоры Ильхама Алиева с председателем Нацсовета Словакии фото
13:52 171
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
13:35 799
Разбился российский военно-транспортный самолет
Разбился российский военно-транспортный самолет
13:28 1091
США долго следили за «Аль-Каидой» и нанесли смертельный удар
США долго следили за «Аль-Каидой» и нанесли смертельный удар
13:22 665
Президент назначил миллиардера премьер-министром
Президент назначил миллиардера премьер-министром
12:58 1692
Али Асадов обозначил ключевые экономические прогнозы Азербайджана
Али Асадов обозначил ключевые экономические прогнозы Азербайджана обновлено 12:35
12:35 1322
Взрыв в жилом доме в Баку: двое пострадавших
Взрыв в жилом доме в Баку: двое пострадавших обновлено 12:14
12:14 3555
Давление все сильнее: от Украины требуют немедленного согласия на «мирный план»
Давление все сильнее: от Украины требуют немедленного согласия на «мирный план»
10:14 3884
Опасность окружения под Покровском и Мирноградом: ВСУ меняют позиции
Опасность окружения под Покровском и Мирноградом: ВСУ меняют позиции обновлено 12:53
12:53 1890
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год обновлено 11:37
11:37 1678
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
11:17 2906
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться