Продолжается суд над Джумшудовым

В Наримановском районном суде продолжилось подготовительное заседание по уголовному делу по факту трагической гибели 27-летнего Джумшуда Джумшудлу в результате провала на дороге «Баксол» напротив дома 20/90 по улице Алескера Гаибова в Баку в июне этого года.

Как сообщает haqqin.az, на судебном заседании под председательством судьи Гюльтекин Асадовой адвокат Азера Джумшудова, начальника участка аварийно-восстановительных работ по канализационным коллекторам и напорным системам Управления водоканала Баку, обвиняемого в трагической гибели Джумшудлу, Анар Рамазанов выступил с ходатайством. Адвокат заявил, что его подзащитный невиновен в произошедшей трагедии.

«Мы сами заинтересованы в установлении виновного лица по данному делу. В ходе расследования дело должным образом не расследовалось. Часть представленных документов была приобщена к делу без изучения. До инцидента на данной территории был выявлен оползень, территория была огорожена и установлены постоянные знаки. Следователь же добавил к материалам дела документ о том, что 10 марта был получен положительный ответ на ликвидацию последствий оползня. Однако оползень произошел 15 мая. Как это возможно? Хотим отметить, что документ о выполнении работ по заказу (на ликвидацию последствий оползня – ред.) от 10 марта был предназначен для места по другому адресу. Приказ от 10 марта никак не связан с приказом от 27 июня», — отметил адвокат в ходатайстве. Защитник также добавил, что у его подзащитного не было прямых полномочий по восстановлению указанного участка. Адвокат ходатайствовал о возвращении уголовного дела в предварительное следствие и новом расследовании.

Обвиняемый Азер Джумшудов также обратил внимание суда на отсутствие у него полномочий непосредственно вмешательства в разрешение ситуации: «Я спросил у следователя, что я, по его мнению, должен был сделать, а не сделал?»

Прокурор возражал против ходатайства и просил передать дело в суд. Он отметил, что поднятые вопросы должны решаться в ходе судебного разбирательства: «Если в ходе судебного следствия в действиях подсудимого не будет установлено состава преступления, то правовая оценка им может быть дана по итогам суда». Суд ходатайства адвоката Джумшудова не удовлетворил и постановил передать дело в суд. Судебное заседание назначено на 23 декабря.

Напомним, тело Джумшуда Джумшудлу было обнаружено спустя два дня после инцидента — 28 июня — на очистных сооружениях в поселке Говсан Сураханского района. В Наримановской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 314.2 УК Азербайджана (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). В связи с произошедшим к уголовной ответственности был привлечен начальник участка аварийно-восстановительных работ по канализационным коллекторам и напорным системам Управления водоканала Баку Азер Джумшудов. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.