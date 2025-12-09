Президент США Дональд Трамп оскорбил репортера телеканала ABC Рэйчел Скотт, которая задала ему вопрос о спорных военных ударах по предполагаемым судам наркоторговцев. Об этом сообщает The Hill.

Репортерша спросила Трампа, будет ли он давать указание министру обороны Питу Хегсету обнародовать видео второго удара, нанесенного по остаткам судна 2 сентября, после того как на прошлой неделе он заявил, что «без проблем» обнародует эти кадры.

«Я этого не говорил. Это вы сказали, я этого не говорил», – ответил Трамп.

После того как Скотт продолжила настаивать на этом вопросе, президент назвал ее «самой отвратительной репортершей из всех».

«Позвольте мне сказать вам, что вы отвратительная – ужасная, на самом деле ужасная репортерша. И с вами всегда одно и то же. Я сказал вам, что все, что хочет сделать Пит Хегсет, меня устраивает», – сказал Трамп.

Недавно Трамп в ходе общения с журналистами назвал одну из репортеров «тупой» после вопроса о проверках афганцев во времена администрации Джо Байдена.

Кроме того, американский президент набросился с критикой на издание The New York Times, которое 25 ноября опубликовало материал о старении главы Белого дома и состоянии его здоровья.