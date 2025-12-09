USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Трамп оскорбил репортера

13:54 315

Президент США Дональд Трамп оскорбил репортера телеканала ABC Рэйчел Скотт, которая задала ему вопрос о спорных военных ударах по предполагаемым судам наркоторговцев. Об этом сообщает The Hill.

Репортерша спросила Трампа, будет ли он давать указание министру обороны Питу Хегсету обнародовать видео второго удара, нанесенного по остаткам судна 2 сентября, после того как на прошлой неделе он заявил, что «без проблем» обнародует эти кадры.

«Я этого не говорил. Это вы сказали, я этого не говорил», – ответил Трамп.

После того как Скотт продолжила настаивать на этом вопросе, президент назвал ее «самой отвратительной репортершей из всех».

«Позвольте мне сказать вам, что вы отвратительная – ужасная, на самом деле ужасная репортерша. И с вами всегда одно и то же. Я сказал вам, что все, что хочет сделать Пит Хегсет, меня устраивает», – сказал Трамп.

Недавно Трамп в ходе общения с журналистами назвал одну из репортеров «тупой» после вопроса о проверках афганцев во времена администрации Джо Байдена.

Кроме того, американский президент набросился с критикой на издание The New York Times, которое 25 ноября опубликовало материал о старении главы Белого дома и состоянии его здоровья.

Переговоры Ильхама Алиева с председателем Нацсовета Словакии
Переговоры Ильхама Алиева с председателем Нацсовета Словакии фото
13:52 173
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
13:35 804
Разбился российский военно-транспортный самолет
Разбился российский военно-транспортный самолет
13:28 1098
США долго следили за «Аль-Каидой» и нанесли смертельный удар
США долго следили за «Аль-Каидой» и нанесли смертельный удар
13:22 670
Президент назначил миллиардера премьер-министром
Президент назначил миллиардера премьер-министром
12:58 1698
Али Асадов обозначил ключевые экономические прогнозы Азербайджана
Али Асадов обозначил ключевые экономические прогнозы Азербайджана обновлено 12:35
12:35 1323
Взрыв в жилом доме в Баку: двое пострадавших
Взрыв в жилом доме в Баку: двое пострадавших обновлено 12:14
12:14 3558
Давление все сильнее: от Украины требуют немедленного согласия на «мирный план»
Давление все сильнее: от Украины требуют немедленного согласия на «мирный план»
10:14 3885
Опасность окружения под Покровском и Мирноградом: ВСУ меняют позиции
Опасность окружения под Покровском и Мирноградом: ВСУ меняют позиции обновлено 12:53
12:53 1893
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год
Парламент утвердил бюджет Азербайджана на 2026 год обновлено 11:37
11:37 1678
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
В Баку обнаружили застреленного родственника президента НАНА
11:17 2907

