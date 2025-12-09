Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что президент РФ Владимир Путин хочет восстановить Советский Союз, не соответствует действительности. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Путин не хочет восстановить СССР. Это невозможно, он сам говорил», — сказал Песков. Он добавил, что разговоры о восстановлении Советского Союза «были бы проявлением неуважения» по отношению к Содружеству Независимых Государств (СНГ).

Кроме того, Песков назвал «полной глупостью» предупреждения о том, что Россия готовит нападение на НАТО. Пресс-секретарь призвал «слушать первоисточник» в лице Путина.