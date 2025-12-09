USD 1.7000
EUR 1.9800
RUB 2.2094
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Кремль о восстановлении СССР

14:10 2801

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что президент РФ Владимир Путин хочет восстановить Советский Союз, не соответствует действительности. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Путин не хочет восстановить СССР. Это невозможно, он сам говорил», — сказал Песков. Он добавил, что разговоры о восстановлении Советского Союза «были бы проявлением неуважения» по отношению к Содружеству Независимых Государств (СНГ).

Кроме того, Песков назвал «полной глупостью» предупреждения о том, что Россия готовит нападение на НАТО. Пресс-секретарь призвал «слушать первоисточник» в лице Путина.

Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой»
Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой» обновлено 16:09
16:09 1302
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
12:34 2235
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву?
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву? еще один вопрос
14:52 1850
Euronews: Азербайджанский железнодорожный оператор на пути к зеленой трансформации
Euronews: Азербайджанский железнодорожный оператор на пути к зеленой трансформации
14:50 930
Трамп не может сбить цены в супермаркетах
Трамп не может сбить цены в супермаркетах наша корреспонденция; все еще актуально
00:15 4707
Казахстан ждет отчета о самолете AZAL
Казахстан ждет отчета о самолете AZAL
14:57 838
Россия готовится к большой войне с Европой?
Россия готовится к большой войне с Европой?
14:27 1605
Разбился российский военно-транспортный самолет
Разбился российский военно-транспортный самолет обновлено 14:12
14:12 3440
Кремль о восстановлении СССР
Кремль о восстановлении СССР
14:10 2802
Алиев и Фицо провели встречу
Алиев и Фицо провели встречу фото; обновлено 15:55
15:55 789
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
13:35 2304

ЭТО ВАЖНО

Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой»
Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой» обновлено 16:09
16:09 1302
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
12:34 2235
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву?
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву? еще один вопрос
14:52 1850
Euronews: Азербайджанский железнодорожный оператор на пути к зеленой трансформации
Euronews: Азербайджанский железнодорожный оператор на пути к зеленой трансформации
14:50 930
Трамп не может сбить цены в супермаркетах
Трамп не может сбить цены в супермаркетах наша корреспонденция; все еще актуально
00:15 4707
Казахстан ждет отчета о самолете AZAL
Казахстан ждет отчета о самолете AZAL
14:57 838
Россия готовится к большой войне с Европой?
Россия готовится к большой войне с Европой?
14:27 1605
Разбился российский военно-транспортный самолет
Разбился российский военно-транспортный самолет обновлено 14:12
14:12 3440
Кремль о восстановлении СССР
Кремль о восстановлении СССР
14:10 2802
Алиев и Фицо провели встречу
Алиев и Фицо провели встречу фото; обновлено 15:55
15:55 789
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
13:35 2304
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться