В Азербайджане увеличены акцизы на табачную продукцию

В Азербайджане пересмотрены акцизные ставки на ряд видов табачной продукции. Об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса сообщил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов.

По его словам, изначальный проект предусматривал регулирование акцизов только на сигареты, произведенные из табака. Однако после дополнительных обсуждений с профильными структурами было предложено повысить акцизы и на альтернативные табачные изделия. Амирасланов отметил, что данные предложения основаны в том числе на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, поскольку подобная продукция также негативно влияет на здоровье.

Депутат подчеркнул, что повышение акцизов только на обычные сигареты без корректировки ставок по альтернативной продукции могло привести к резкому росту ее потребления. По его словам, из-за минимальных цен и низких акцизов рыночная доля таких изделий могла бы существенно увеличиться, что и обусловило необходимость пересмотра ставок.

Согласно изменениям, акцизы на изделия с вдыханием без поджигания, содержащие табак или восстановленный табак, повышаются с 16 до 25,5 маната за 1 000 единиц. Акцизы на курительный, омогенизированный, восстановленный, жевательный и нюхательный табак увеличиваются с 22 до 162 манатов за килограмм при местном производстве и с 30 до 170 манатов за килограмм при импорте.