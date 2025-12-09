USD 1.7000
EUR 1.9800
RUB 2.2094
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

В Азербайджане увеличены акцизы на табачную продукцию

14:13 1092

В Азербайджане пересмотрены акцизные ставки на ряд видов табачной продукции. Об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса сообщил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов.

По его словам, изначальный проект предусматривал регулирование акцизов только на сигареты, произведенные из табака. Однако после дополнительных обсуждений с профильными структурами было предложено повысить акцизы и на альтернативные табачные изделия. Амирасланов отметил, что данные предложения основаны в том числе на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, поскольку подобная продукция также негативно влияет на здоровье.

Депутат подчеркнул, что повышение акцизов только на обычные сигареты без корректировки ставок по альтернативной продукции могло привести к резкому росту ее потребления. По его словам, из-за минимальных цен и низких акцизов рыночная доля таких изделий могла бы существенно увеличиться, что и обусловило необходимость пересмотра ставок.

Согласно изменениям, акцизы на изделия с вдыханием без поджигания, содержащие табак или восстановленный табак, повышаются с 16 до 25,5 маната за 1 000 единиц. Акцизы на курительный, омогенизированный, восстановленный, жевательный и нюхательный табак увеличиваются с 22 до 162 манатов за килограмм при местном производстве и с 30 до 170 манатов за килограмм при импорте.

Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой»
Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой» обновлено 16:09
16:09 1304
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
12:34 2235
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву?
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву? еще один вопрос
14:52 1853
Euronews: Азербайджанский железнодорожный оператор на пути к зеленой трансформации
Euronews: Азербайджанский железнодорожный оператор на пути к зеленой трансформации
14:50 932
Трамп не может сбить цены в супермаркетах
Трамп не может сбить цены в супермаркетах наша корреспонденция; все еще актуально
00:15 4707
Казахстан ждет отчета о самолете AZAL
Казахстан ждет отчета о самолете AZAL
14:57 840
Россия готовится к большой войне с Европой?
Россия готовится к большой войне с Европой?
14:27 1605
Разбился российский военно-транспортный самолет
Разбился российский военно-транспортный самолет обновлено 14:12
14:12 3441
Кремль о восстановлении СССР
Кремль о восстановлении СССР
14:10 2805
Алиев и Фицо провели встречу
Алиев и Фицо провели встречу фото; обновлено 15:55
15:55 791
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
13:35 2304

ЭТО ВАЖНО

Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой»
Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой» обновлено 16:09
16:09 1304
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
12:34 2235
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву?
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву? еще один вопрос
14:52 1853
Euronews: Азербайджанский железнодорожный оператор на пути к зеленой трансформации
Euronews: Азербайджанский железнодорожный оператор на пути к зеленой трансформации
14:50 932
Трамп не может сбить цены в супермаркетах
Трамп не может сбить цены в супермаркетах наша корреспонденция; все еще актуально
00:15 4707
Казахстан ждет отчета о самолете AZAL
Казахстан ждет отчета о самолете AZAL
14:57 840
Россия готовится к большой войне с Европой?
Россия готовится к большой войне с Европой?
14:27 1605
Разбился российский военно-транспортный самолет
Разбился российский военно-транспортный самолет обновлено 14:12
14:12 3441
Кремль о восстановлении СССР
Кремль о восстановлении СССР
14:10 2805
Алиев и Фицо провели встречу
Алиев и Фицо провели встречу фото; обновлено 15:55
15:55 791
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
13:35 2304
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться