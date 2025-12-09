Гибридная кампания России в Европе может быть частью стратегической подготовки к более масштабному конфликту, а не набором отдельных тактических эпизодов, пишет Financial Times со ссылкой на европейские спецслужбы. Их оценки соотносятся с докладом НАТО «Совместная оценка угроз» (2023), согласно которому Москва готовит армию и экономику к возможной войне с Европой к 2029 году.

Европейские контрразведки фиксируют серию диверсий: взрывы посылок с магниевым зарядом в логистических центрах DHL в Польше, Германии и Великобритании; попытки закладки взрывчатки на мостах и железных дорогах; атаки на инфраструктурные объекты. В Польше предотвращен теракт на магистрали Варшава–Люблин, а в ряде стран — поджоги торговых центров и попытки вмешательства в водоснабжение. По данным спецслужб, в изъятых у диверсантов взрывчатых веществах содержался потенциал для атак на пассажирские самолеты, что стало бы крупнейшим ударом по авиации со времен 11 сентября.

Исполнителей, как правило, набирают среди граждан Восточной Европы и местных уголовников, связываясь через мессенджеры и оплачивая криптовалютой. В Польше координацию одной из несостоявшихся операций связывают с сотрудником ФСБ Михаилом Миргородским.

Поджоги объектов, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, и аналогичные инциденты в других странах Европы рассматриваются как часть единой схемы. Германия, Польша и Эстония отмечают, что характер атак сближается с методами международного терроризма.

Эксперты видят параллели с советскими инструкциями КГБ. По словам Даниэлы Рихтеровой из Королевского колледжа Лондона, масштаб диверсий соответствует «предвоенной фазе»: в мирное время предпочтение отдается мелким саботажам, маскируемым под несчастные случаи, тогда как в период войны предполагается массовое развертывание диверсантов.