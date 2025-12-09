USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Россия готовится к большой войне с Европой?

14:27 1606

Гибридная кампания России в Европе может быть частью стратегической подготовки к более масштабному конфликту, а не набором отдельных тактических эпизодов, пишет Financial Times со ссылкой на европейские спецслужбы. Их оценки соотносятся с докладом НАТО «Совместная оценка угроз» (2023), согласно которому Москва готовит армию и экономику к возможной войне с Европой к 2029 году.

Европейские контрразведки фиксируют серию диверсий: взрывы посылок с магниевым зарядом в логистических центрах DHL в Польше, Германии и Великобритании; попытки закладки взрывчатки на мостах и железных дорогах; атаки на инфраструктурные объекты. В Польше предотвращен теракт на магистрали Варшава–Люблин, а в ряде стран — поджоги торговых центров и попытки вмешательства в водоснабжение. По данным спецслужб, в изъятых у диверсантов взрывчатых веществах содержался потенциал для атак на пассажирские самолеты, что стало бы крупнейшим ударом по авиации со времен 11 сентября.

Исполнителей, как правило, набирают среди граждан Восточной Европы и местных уголовников, связываясь через мессенджеры и оплачивая криптовалютой. В Польше координацию одной из несостоявшихся операций связывают с сотрудником ФСБ Михаилом Миргородским.

Поджоги объектов, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, и аналогичные инциденты в других странах Европы рассматриваются как часть единой схемы. Германия, Польша и Эстония отмечают, что характер атак сближается с методами международного терроризма.

Эксперты видят параллели с советскими инструкциями КГБ. По словам Даниэлы Рихтеровой из Королевского колледжа Лондона, масштаб диверсий соответствует «предвоенной фазе»: в мирное время предпочтение отдается мелким саботажам, маскируемым под несчастные случаи, тогда как в период войны предполагается массовое развертывание диверсантов.

Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой»
Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой»
16:09 1308
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
12:34 2235
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву?
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву?
14:52 1853
Euronews: Азербайджанский железнодорожный оператор на пути к зеленой трансформации
Euronews: Азербайджанский железнодорожный оператор на пути к зеленой трансформации
14:50 932
Трамп не может сбить цены в супермаркетах
Трамп не может сбить цены в супермаркетах
00:15 4708
Казахстан ждет отчета о самолете AZAL
Казахстан ждет отчета о самолете AZAL
14:57 841
Россия готовится к большой войне с Европой?
Россия готовится к большой войне с Европой?
14:27 1607
Разбился российский военно-транспортный самолет
Разбился российский военно-транспортный самолет
14:12 3442
Кремль о восстановлении СССР
Кремль о восстановлении СССР
14:10 2805
Алиев и Фицо провели встречу
Алиев и Фицо провели встречу
15:55 792
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
13:35 2304

