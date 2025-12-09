Праздничные мероприятия в Дамаске привели к давке и жертвам

Один человек погиб, около 260 пострадали в результате давки в Дамаске во время праздничных мероприятий по случаю первой годовщины смены власти в Сирии. Об этом сообщает сирийский Минздрав.

Согласно заявлению ведомства, «бригады спасателей оказали помощь 247 пациентам на месте, 18 человек были доставлены в больницы». По его информации, 17-летний молодой человек погиб от удушья из-за давки.