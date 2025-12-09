Праздничные мероприятия в Дамаске привели к давке и жертвам

Один человек погиб, около 260 пострадали в результате давки в Дамаске во время праздничных мероприятий по случаю первой годовщины смены власти в Сирии. Об этом сообщает сирийский Минздрав.
Согласно заявлению ведомства, «бригады спасателей оказали помощь 247 пациентам на месте, 18 человек были доставлены в больницы». По его информации, 17-летний молодой человек погиб от удушья из-за давки.
По данным Syria TV, 8 декабря вечером власти рекомендовали жителям Дамаска избегать посещения центральной площади Омейядов, где с утра начались праздничные мероприятия, посвященные годовщине смены власти в республике. Распоряжение было обнародовано после получения сообщений о несчастных случаях из-за большого столпотворения на площади, где собрались десятки тысяч сирийцев.
8 декабря в крупнейших городах Сирии прошли военные парады и народные гуляния. Главный парад состоялся на проспекте Меззе, одной из ключевых транспортных артерий Дамаска. По нему прошли колонны военной техники, в небе барражировали вертолеты.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего правительственные силы оставили город, Башар Асад сбежал в Россию.