Европа поможет Ливану сосредоточиться на «Хезболле»

Европейский союз изучает возможность укрепления Сил внутренней безопасности Ливана, чтобы ливанская армия могла сосредоточиться на разоружении движения «Хезболла». Об этом говорится во внутреннем документе ЕС, разосланном 27 странам-членам и оказавшемся в распоряжении Reuters.

Согласно документу, в начале 2026 года Евросоюз намерен направить в Ливан специальную миссию для оценки возможной поддержки Сил внутренней безопасности. Усилия ЕС будут «сосредоточены на консультациях, обучении и наращивании потенциала», при этом подчеркивается, что Евросоюз не будет выполнять задачи Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), чей мандат истекает в конце 2026 года.

Евросоюз предлагает постепенно передать часть функций по внутренней безопасности от армии Силам внутренней безопасности, чтобы вооруженные силы могли сосредоточиться на обороне страны. ООН представит план перехода в июне 2026 года с учетом рисков, связанных с уходом UNIFIL.

Документ подготовлен к встрече высокопоставленных представителей ЕС и Ливана, которая состоится 15 декабря в Брюсселе. В нем отмечается, что цель помощи — предоставить полиции и жандармерии возможности для полноценного выполнения своих обязанностей по всей стране, а также усилить защиту сухопутной границы Ливана с Сирией.