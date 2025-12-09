Лукашенко охарактеризовал Трампа одним словом

«Как бы тут ни пытались принизить роль Трампа, он молодец в этом плане. Вчерашние его заявления мимо народа не пройдут», – отметил Лукашенко на заседании Совета безопасности.

Белорусский лидер подчеркнул, что «куролесить и говорить что угодно» можно сколько угодно, но с ролью американской стороны в мирных переговорах трудно спорить.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер во вторник отметил, что Трамп обладает инструментами давления на Киев и Москву и способен подтолкнуть стороны к мирному соглашению. По его словам, Вашингтон уже добился значительного прогресса в переговорах, однако дальнейшие шаги потребуют сложных решений с обеих сторон. Уитакер добавил, что Трамп может отказаться от сделки, если сочтет ее недостижимой.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев совместно с европейскими партнерами разрабатывает собственный вариант мирного плана и намерен представить США обновленную редакцию, исключающую предложения, неприемлемые для Украины. Одним из ключевых вопросов остается статус территорий, по которому позиции сторон значительно расходятся.