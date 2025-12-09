USD 1.7000
EUR 1.9800
RUB 2.2094
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Любимая зимняя сказка вновь на Площади фонтанов в Баку

ФОТО
14:55 873

В этом году благотворительная ярмарка «Холодные руки, горячее сердце» впервые представлена в цирковой тематике, превращая Площадь фонтанов в уникальное пространство, где гармонично сочетаются яркие персонажи, живые выступления, музыка и уникальные декорации.

В этом году гостей ярмарки ждут 60 больших и 20 маленьких декоративных домиков, три двухэтажных ресторана, специально оформленный игровой туннель, лабиринт «хохан», две фотобудки, различные тематические фотозоны и совершенно новые конструкции, дополненные элементами цирка.

Ярмарка «Холодные руки, горячее сердце», организуемая Фондом Nargis ежегодно с 2013 года и ставшая уже новогодней традицией в нашем городе, в этом году вновь проводится в благотворительных целях. Все средства, собранные от финансовой поддержки спонсоров ярмарки и аренды построенных домов, направляются на оплату лечения и операций детей, страдающих различными заболеваниями. Как и каждый год, подробная информация о финансовом отчете и результатах ярмарки будет размещена на официальном сайте Фонда www.nargisfund.com и в социальных сетях. Почетными гостями ярмарки станут несовершеннолетние из школ-интернатов, детских домов и учреждений социального обслуживания.

Двери благотворительной ярмарки «Холодные руки, горячее сердце» будут открыты ежедневно с 11:00 до 23:00 до 8 января 2026 года. Вход, как и каждый год, абсолютно бесплатный. На Площади фонтанов гости смогут попробовать изысканные блюда и горячие напитки, приобрести эксклюзивные изделия ручной работы и сувениры, поиграть в разнообразные игры и запечатлеть незабываемые моменты с любимыми на фотографиях в пространствах, где сочетаются колориты Запада и Востока.

В организации ярмарки исключительную роль сыграли партнеры и спонсоры. Официальными партнерами мероприятия являются Исполнительная власть города Баку, ОАО «Азеришыг», Служба благоустройства города Баку, Государственное рекламное агентство Азербайджана, Epoint и Служба безопасности Pasha Holding.

Благотворительная ярмарка «Холодные руки, горячее сердце» проводится при неоценимой поддержке спонсоров: PAŞA Holding, Azercell, Coca-Cola, Tess, Luxurywine, Birmarket, Ozmo, Bioderma, Viana Şokolad Evi, Xırta-Xırt, Magnolia, Sweetelnik, Taste of Friendship, Corndogs, Çubuq, Eat Me, Fettycheese, Panda Noodle, Atabey Çiğköfte и Mandu.

Дорогие бакинцы и гости нашего города, приглашаем всех вас на ярмарку, чтобы всем вместе ощутить волшебство Нового года!

Пусть наши сердца всегда будут горячими, даже если на улице холодно!

Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой»
Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой» обновлено 16:09
16:09 1326
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
12:34 2238
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву?
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву? еще один вопрос
14:52 1864
Euronews: Азербайджанский железнодорожный оператор на пути к зеленой трансформации
Euronews: Азербайджанский железнодорожный оператор на пути к зеленой трансформации
14:50 937
Трамп не может сбить цены в супермаркетах
Трамп не может сбить цены в супермаркетах наша корреспонденция; все еще актуально
00:15 4710
Казахстан ждет отчета о самолете AZAL
Казахстан ждет отчета о самолете AZAL
14:57 847
Россия готовится к большой войне с Европой?
Россия готовится к большой войне с Европой?
14:27 1615
Разбился российский военно-транспортный самолет
Разбился российский военно-транспортный самолет обновлено 14:12
14:12 3447
Кремль о восстановлении СССР
Кремль о восстановлении СССР
14:10 2814
Алиев и Фицо провели встречу
Алиев и Фицо провели встречу фото; обновлено 15:55
15:55 797
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
13:35 2307

ЭТО ВАЖНО

Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой»
Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой» обновлено 16:09
16:09 1326
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
12:34 2238
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву?
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву? еще один вопрос
14:52 1864
Euronews: Азербайджанский железнодорожный оператор на пути к зеленой трансформации
Euronews: Азербайджанский железнодорожный оператор на пути к зеленой трансформации
14:50 937
Трамп не может сбить цены в супермаркетах
Трамп не может сбить цены в супермаркетах наша корреспонденция; все еще актуально
00:15 4710
Казахстан ждет отчета о самолете AZAL
Казахстан ждет отчета о самолете AZAL
14:57 847
Россия готовится к большой войне с Европой?
Россия готовится к большой войне с Европой?
14:27 1615
Разбился российский военно-транспортный самолет
Разбился российский военно-транспортный самолет обновлено 14:12
14:12 3447
Кремль о восстановлении СССР
Кремль о восстановлении СССР
14:10 2814
Алиев и Фицо провели встречу
Алиев и Фицо провели встречу фото; обновлено 15:55
15:55 797
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
13:35 2307
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться