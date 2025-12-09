Любимая зимняя сказка вновь на Площади фонтанов в Баку

В этом году благотворительная ярмарка «Холодные руки, горячее сердце» впервые представлена в цирковой тематике, превращая Площадь фонтанов в уникальное пространство, где гармонично сочетаются яркие персонажи, живые выступления, музыка и уникальные декорации.

В этом году гостей ярмарки ждут 60 больших и 20 маленьких декоративных домиков, три двухэтажных ресторана, специально оформленный игровой туннель, лабиринт «хохан», две фотобудки, различные тематические фотозоны и совершенно новые конструкции, дополненные элементами цирка. Ярмарка «Холодные руки, горячее сердце», организуемая Фондом Nargis ежегодно с 2013 года и ставшая уже новогодней традицией в нашем городе, в этом году вновь проводится в благотворительных целях. Все средства, собранные от финансовой поддержки спонсоров ярмарки и аренды построенных домов, направляются на оплату лечения и операций детей, страдающих различными заболеваниями. Как и каждый год, подробная информация о финансовом отчете и результатах ярмарки будет размещена на официальном сайте Фонда www.nargisfund.com и в социальных сетях. Почетными гостями ярмарки станут несовершеннолетние из школ-интернатов, детских домов и учреждений социального обслуживания.