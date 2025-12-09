Любимая зимняя сказка вновь на Площади фонтанов в Баку

В этом году благотворительная ярмарка «Холодные руки, горячее сердце» впервые представлена в цирковой тематике, превращая Площадь фонтанов в уникальное пространство, где гармонично сочетаются яркие персонажи, живые выступления, музыка и уникальные декорации.
В этом году гостей ярмарки ждут 60 больших и 20 маленьких декоративных домиков, три двухэтажных ресторана, специально оформленный игровой туннель, лабиринт «хохан», две фотобудки, различные тематические фотозоны и совершенно новые конструкции, дополненные элементами цирка.
Ярмарка «Холодные руки, горячее сердце», организуемая Фондом Nargis ежегодно с 2013 года и ставшая уже новогодней традицией в нашем городе, в этом году вновь проводится в благотворительных целях. Все средства, собранные от финансовой поддержки спонсоров ярмарки и аренды построенных домов, направляются на оплату лечения и операций детей, страдающих различными заболеваниями. Как и каждый год, подробная информация о финансовом отчете и результатах ярмарки будет размещена на официальном сайте Фонда www.nargisfund.com и в социальных сетях. Почетными гостями ярмарки станут несовершеннолетние из школ-интернатов, детских домов и учреждений социального обслуживания.
Двери благотворительной ярмарки «Холодные руки, горячее сердце» будут открыты ежедневно с 11:00 до 23:00 до 8 января 2026 года. Вход, как и каждый год, абсолютно бесплатный. На Площади фонтанов гости смогут попробовать изысканные блюда и горячие напитки, приобрести эксклюзивные изделия ручной работы и сувениры, поиграть в разнообразные игры и запечатлеть незабываемые моменты с любимыми на фотографиях в пространствах, где сочетаются колориты Запада и Востока.
В организации ярмарки исключительную роль сыграли партнеры и спонсоры. Официальными партнерами мероприятия являются Исполнительная власть города Баку, ОАО «Азеришыг», Служба благоустройства города Баку, Государственное рекламное агентство Азербайджана, Epoint и Служба безопасности Pasha Holding.
Благотворительная ярмарка «Холодные руки, горячее сердце» проводится при неоценимой поддержке спонсоров: PAŞA Holding, Azercell, Coca-Cola, Tess, Luxurywine, Birmarket, Ozmo, Bioderma, Viana Şokolad Evi, Xırta-Xırt, Magnolia, Sweetelnik, Taste of Friendship, Corndogs, Çubuq, Eat Me, Fettycheese, Panda Noodle, Atabey Çiğköfte и Mandu.
Дорогие бакинцы и гости нашего города, приглашаем всех вас на ярмарку, чтобы всем вместе ощутить волшебство Нового года!
Пусть наши сердца всегда будут горячими, даже если на улице холодно!