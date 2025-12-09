Угроза жизни Ильгару Мустафаеву?

В чем обвиняют Ильгара Мустафаева? Этот вопрос вновь стал центральным в Бакинском суде по тяжким преступлениям, где продолжается разбирательство одного из самых резонансных процессов последних лет. Ильгар Мустафаев, бывший председатель управления Приморского бульвара и экс-руководитель Площади государственного флага, предстал перед судом вместе со своим бывшим помощником Рашадом Бадаловым и директором ООО GİRASOL Фуадом Бабаевым. Заседание проходит под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой, и каждый новый день процесса приносит дополнительные детали, которые меняют общую картину происходящего. Исмаил Кенгерли, адвокат обвиняемого, выступил с двумя важными ходатайствами, первое из которых касалось состояния здоровья Ильгара Мустафаева. Защитник представил суду медицинские документы, подчеркнув, что состояние его доверителя, который содержится под стражей больше года, является «критическим и угрожающим жизни».

Слова адвоката подтверждают материалы, предоставленные двумя независимыми медицинскими клиниками, в которых у подсудимого диагностированы нестабильная стенокардия в предынфарктном состоянии, фибрилляция предсердий, а также опасное нарушение сердечного ритма, создающее риск тромбоэмболии и инсульта. Как выяснилось, 23 сентября Мустафаев прошел экстренную медицинскую диагностику, а 4 ноября — повторное обследование и ангиографию, в ходе которых у Мустафаева было выявлено критическое сужение коронарных артерий. Кардиологи рекомендовали провести аортокоронарное шунтирование - одну из наиболее сложных операций на открытом сердце. Но поскольку в условиях следственного изолятора проведение такой операции технически невозможно, врачи ограничились временным решением - провели пациенту стентирование и ангиопластику с использованием лекарственного баллона. На суде адвокат Кенгерли настаивал, что его подзащитный нуждается в строгом медицинском режиме, постоянной терапии и наблюдении специалистов, подчеркнув, что стресс и отсутствие доступа к экстренной помощи могут привести к необратимым последствиям. «Суд не должен допустить, чтобы мера пресечения превратилась в прямую угрозу жизни моего подзащитного», - подчеркнул адвокат и попросил приобщить к материалам дела заключение инвазивного кардиолога. Суд удовлетворил ходатайство защитника.

Второе ходатайство Кенгерли касалось финансово-аудиторской части дела. Защитник сослался на отчет Счетной палаты, используемый обвинением. В документе говорится, что Мустафаев, утверждая бюджетные расходы управлением бульвара в 2021-2023 годах, якобы нарушил нормы приказа Министерства финансов № İ-86 от 2003 года. В частности, ставится вопрос о найме специалистов - столяров, каменщиков и других рабочих, а также о расходах на зарубежные командировки сотрудников, осуществлявших контроль за производством материалов для флагштока Площади государственного флага. По данным отчета Счетной палаты, на эти командировки в 2021 году было израсходовано 8 153 маната, в 2022-м - 20 549 манатов и в 2023 году - 11 173 маната. Адвокат поставил под сомнение правомерность применения приказа, регулирующего уборку улиц и уход за зелеными зонами, к деятельности управления Приморского бульвара, включающего крупные инфраструктурные проекты. «Какое отношение нормы, прописанные для коммунального обслуживания, имеют к командировкам, связанным с восстановлением флагштока, к структуре управления бульваром и его подведомственным объектам? - поинтересовался адвокат. - Как могли профессиональные аудиторы Счетной палаты столь поверхностно подойти к этим вопросам?..» Кенгерли также обратил внимание суда на расчеты, приведенные в аудиторском документе. Если следовать логике норм приказа Министерства финансов, то Приморский бульвар, занимающий площадь в 215 гектаров, должен был иметь штат из 332 рабочих и бюджет порядка 100 миллионов манатов в год. По факту же Мустафаев, как утверждает его защитник, обеспечил экономию средств, а вовсе не их перерасход. «И за это ему положена благодарность, а не обвинения», - резюмировал защитник. Суд приобщил документы защиты к материалам дела.