Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Казахстан ждет отчета о самолете AZAL

Казахстан ждет результаты исследований двух зарубежных лабораторий, после этого опубликует итоговый отчет о крушении лайнера AZAL возле Актау, сообщили в Минтранспорта Казахстана.

Ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявлял, что расследование по крушению самолета AZAL делится на две части: «Есть криминальная часть, которую Генпрокуратура ведет. Там они в контакте с российскими коллегами и с азербайджанскими. И вторая часть касается расследования Министерства транспорта. Министерство транспорта (Казахстана) на завершающей стадии расследования, поэтому мы сейчас там ждем окончательное заключение от лицензиаров или владельцев технологий: аэронавигационные приборы и так далее. По Минтрансу готовы будем завершить, может быть, в этом году или в начале следующего года».

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек.

