Азербайджан выступил против документа между Арменией и ЕС

Документ «Стратегическая повестка для партнерства ЕС–Армения», подписанный между Европейским союзом и Арменией, «противоречит» мирной повестке с Азербайджаном. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана относительно указанного документа.

В заявлении ведомства отмечается, что Баку «серьезно обеспокоен» приданием приоритетного характера ряду вопросов, «искажающих реалии постконфликтного периода и в целом противоречащих мирной повестке между Азербайджаном и Арменией» в документе «Стратегическая повестка для партнерства ЕС–Армения», подписанном по итогам VI заседания Совета партнерства между ЕС и Арменией, состоявшегося 2 декабря этого года в Брюсселе.

«Неприемлемо, что в этом двустороннем документе, определяющем стратегические приоритеты между ЕС и Арменией на последующие семь лет, находят место вопросы, нацеленные против Азербайджана. Это также негативно влияет на перспективы отношений Азербайджан–ЕС.

В вводной части документа и ряде других разделов использование выражения «армяне Карабаха, ставшие перемещенными лицами после военных операций Азербайджана» по отношению к армянским жителям, которые добровольно мигрировали в Армению после отказа от предложенного Азербайджаном плана реинтеграции, а также определение этой категории людей как «беженцев», является очевидным проявлением предвзятости против Азербайджана.

Кроме того, в разделе, посвященном возможным вкладам ЕС в процессы нормализации в регионе, поддержка полного, незамедлительного и эффективного исполнения всех соответствующих решений Международного суда однозначно подразумевает известные претензии Армении против Азербайджана.

Вынесение на обсуждение третьей стороной вопроса, который напрямую относится к Азербайджану и Армении и носит строго двусторонний характер, не только лишено логики, но и игнорирует существование легитимных судебных исков Азербайджана против Армении.

С учетом того, что в парафированном при участии лидеров Азербайджана, США и Армении в Вашингтоне мирном соглашении предусмотрен пункт об урегулировании этих претензий, затрагивание этого вопроса в документе ЕС–Армения находится в прямом противоречии с мирным процессом и вызывает серьезные вопросы относительно искренности заявленных намерений армянской стороны.

Определение лиц армянского происхождения, обвиняемых и осужденных за преступления против человечности и военные преступления, как «пленных» и выделение вопроса их освобождения в качестве отдельного приоритета — это серьезное искажение реальности и неприемлемый подход.

Несмотря на отражение в документе ЕС–Армения многочисленных положений, поддерживающих не обладающую региональным консенсусом инициативу Армении «Перекресток мира», вызывает серьезную обеспокоенность отсутствие хотя бы одного упоминания о проекте «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP), который был достигнут в рамках процесса нормализации и имеет важное значение, и который был согласован на саммите в Вашингтоне 8 августа.

Это ставит под вопрос как серьезность намерений Армении выполнять обязательства по соглашению TRIPP, подписанному ее премьер-министром в Вашингтоне, так и заявленную ЕС поддержку данного проекта.

С учетом положения 7-й статьи парафированного соглашения между Азербайджаном и Арменией, в которой предусмотрено обязательство сторон не размещать силы третьих сторон на общей границе, еще одним поводом для обеспокоенности является не прекращение деятельности Миссии наблюдателей ЕС в Армении (EUMA), которая используется как инструмент пропаганды против Азербайджана, а наоборот, придание приоритетного значения сохранению ее присутствия и обеспечению полной оперативности миссии.

Наряду с перечисленными приоритетами, акцент на военных и оборонных вопросах служит милитаризации Армении.

Указанные выше вопросы на фоне достигнутого с 8 августа прогресса в постконфликтный период вновь выдвигают элементы прошлого конфликта и вызывают серьезные сомнения относительно намерений Армении. Мы ожидаем, что Армения и ЕС предпримут конкретные шаги для устранения этих вредоносных положений, не отражающих текущие реалии. В свою очередь, мы продолжим внимательно следить за ситуацией и сделаем необходимые выводы», - сказано в заявлении.