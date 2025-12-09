USD 1.7000
EUR 1.9800
RUB 2.2094
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Азербайджан выступил против документа между Арменией и ЕС

новость дополнена
15:52 2038

Документ «Стратегическая повестка для партнерства ЕС–Армения», подписанный между Европейским союзом и Арменией, «противоречит» мирной повестке с Азербайджаном. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана относительно указанного документа.

В заявлении ведомства отмечается, что Баку «серьезно обеспокоен» приданием приоритетного характера ряду вопросов, «искажающих реалии постконфликтного периода и в целом противоречащих мирной повестке между Азербайджаном и Арменией» в документе «Стратегическая повестка для партнерства ЕС–Армения», подписанном по итогам VI заседания Совета партнерства между ЕС и Арменией, состоявшегося 2 декабря этого года в Брюсселе.

«Неприемлемо, что в этом двустороннем документе, определяющем стратегические приоритеты между ЕС и Арменией на последующие семь лет, находят место вопросы, нацеленные против Азербайджана. Это также негативно влияет на перспективы отношений Азербайджан–ЕС.

В вводной части документа и ряде других разделов использование выражения «армяне Карабаха, ставшие перемещенными лицами после военных операций Азербайджана» по отношению к армянским жителям, которые добровольно мигрировали в Армению после отказа от предложенного Азербайджаном плана реинтеграции, а также определение этой категории людей как «беженцев», является очевидным проявлением предвзятости против Азербайджана.

Кроме того, в разделе, посвященном возможным вкладам ЕС в процессы нормализации в регионе, поддержка полного, незамедлительного и эффективного исполнения всех соответствующих решений Международного суда однозначно подразумевает известные претензии Армении против Азербайджана.

Вынесение на обсуждение третьей стороной вопроса, который напрямую относится к Азербайджану и Армении и носит строго двусторонний характер, не только лишено логики, но и игнорирует существование легитимных судебных исков Азербайджана против Армении.

С учетом того, что в парафированном при участии лидеров Азербайджана, США и Армении в Вашингтоне мирном соглашении предусмотрен пункт об урегулировании этих претензий, затрагивание этого вопроса в документе ЕС–Армения находится в прямом противоречии с мирным процессом и вызывает серьезные вопросы относительно искренности заявленных намерений армянской стороны.

Определение лиц армянского происхождения, обвиняемых и осужденных за преступления против человечности и военные преступления, как «пленных» и выделение вопроса их освобождения в качестве отдельного приоритета — это серьезное искажение реальности и неприемлемый подход.

Несмотря на отражение в документе ЕС–Армения многочисленных положений, поддерживающих не обладающую региональным консенсусом инициативу Армении «Перекресток мира», вызывает серьезную обеспокоенность отсутствие хотя бы одного упоминания о проекте «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP), который был достигнут в рамках процесса нормализации и имеет важное значение, и который был согласован на саммите в Вашингтоне 8 августа.

Это ставит под вопрос как серьезность намерений Армении выполнять обязательства по соглашению TRIPP, подписанному ее премьер-министром в Вашингтоне, так и заявленную ЕС поддержку данного проекта.

С учетом положения 7-й статьи парафированного соглашения между Азербайджаном и Арменией, в которой предусмотрено обязательство сторон не размещать силы третьих сторон на общей границе, еще одним поводом для обеспокоенности является не прекращение деятельности Миссии наблюдателей ЕС в Армении (EUMA), которая используется как инструмент пропаганды против Азербайджана, а наоборот, придание приоритетного значения сохранению ее присутствия и обеспечению полной оперативности миссии.

Наряду с перечисленными приоритетами, акцент на военных и оборонных вопросах служит милитаризации Армении.

Указанные выше вопросы на фоне достигнутого с 8 августа прогресса в постконфликтный период вновь выдвигают элементы прошлого конфликта и вызывают серьезные сомнения относительно намерений Армении. Мы ожидаем, что Армения и ЕС предпримут конкретные шаги для устранения этих вредоносных положений, не отражающих текущие реалии. В свою очередь, мы продолжим внимательно следить за ситуацией и сделаем необходимые выводы», - сказано в заявлении.

Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой»
Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой» обновлено 16:09
16:09 1336
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
12:34 2239
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву?
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву? еще один вопрос
14:52 1868
Euronews: Азербайджанский железнодорожный оператор на пути к зеленой трансформации
Euronews: Азербайджанский железнодорожный оператор на пути к зеленой трансформации
14:50 939
Трамп не может сбить цены в супермаркетах
Трамп не может сбить цены в супермаркетах наша корреспонденция; все еще актуально
00:15 4712
Казахстан ждет отчета о самолете AZAL
Казахстан ждет отчета о самолете AZAL
14:57 851
Россия готовится к большой войне с Европой?
Россия готовится к большой войне с Европой?
14:27 1620
Разбился российский военно-транспортный самолет
Разбился российский военно-транспортный самолет обновлено 14:12
14:12 3453
Кремль о восстановлении СССР
Кремль о восстановлении СССР
14:10 2817
Алиев и Фицо провели встречу
Алиев и Фицо провели встречу фото; обновлено 15:55
15:55 802
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
13:35 2311

ЭТО ВАЖНО

Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой»
Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой» обновлено 16:09
16:09 1336
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
12:34 2239
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву?
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву? еще один вопрос
14:52 1868
Euronews: Азербайджанский железнодорожный оператор на пути к зеленой трансформации
Euronews: Азербайджанский железнодорожный оператор на пути к зеленой трансформации
14:50 939
Трамп не может сбить цены в супермаркетах
Трамп не может сбить цены в супермаркетах наша корреспонденция; все еще актуально
00:15 4712
Казахстан ждет отчета о самолете AZAL
Казахстан ждет отчета о самолете AZAL
14:57 851
Россия готовится к большой войне с Европой?
Россия готовится к большой войне с Европой?
14:27 1620
Разбился российский военно-транспортный самолет
Разбился российский военно-транспортный самолет обновлено 14:12
14:12 3453
Кремль о восстановлении СССР
Кремль о восстановлении СССР
14:10 2817
Алиев и Фицо провели встречу
Алиев и Фицо провели встречу фото; обновлено 15:55
15:55 802
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
13:35 2311
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться