Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Представитель Алиева рассказал, сколько процентов территории Азербайджана загрязнено минами

15:05

Около 13,4% территории Азербайджана — это 11 667 км² — по-прежнему остаются загрязненными минами и другими взрывоопасными устройствами, оставшимися после многолетней оккупации азербайджанских территорий. Как сообщает The Brussels Times, этими данными поделился представитель президента Азербайджана по специальным поручениям Эльчин Амирбеков на встрече с журналистами в посольстве Азербайджана в Брюсселе.

Согласно материалам, с 1991 года жертвами мин, НРБ и иных взрывоопасных предметов стали свыше 3 400 граждан Азербайджана. Только в период с ноября 2020-го по ноябрь 2023-го зарегистрировано 412 новых случаев: 341 человек ранен, 71 погиб.

В процессе разминирования выявлено:

39 728 противопехотных мин,

22 822 противотанковые мины,

всего 232 522 взрывоопасных предмета, включая 169 972 неразорвавшихся боеприпаса и 62 550 мин.

На сегодняшний день очищено 2 427 км², что составляет лишь 20,8% загрязненных территорий. Масштабное минное загрязнение остается серьезным препятствием для возвращения вынужденно переселенных граждан.

С ноября 2020 года на разминирование направлено $464 млн, из которых $23,9 млн — международная помощь. В работах участвуют 13 государств и 11 международных организаций.

Эльчин Амирбеков также представил карты региональных транспортных коридоров, включая Зангезурский коридор, который должен обеспечить связь основной части Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой. Эти маршруты входят в состав Среднего коридора, соединяющего Китай с Европой через Центральную Азию, Каспий и Турцию.

На картах отражены действующие, строящиеся и планируемые железнодорожные линии, что позволяет оценить перспективы расширения регионального транспортного взаимодействия. Цель — укрепление логистической связности, диверсификация торговых маршрутов и поддержка стабильности на Южном Кавказе.

Отдельное внимание уделено развитию сотрудничества между Азербайджаном и Бельгией в сферах энергетики, безопасности, технологических инноваций и транспортной инфраструктуры. Брюссель, как центр принятия решений, рассматривается Азербайджаном как важная площадка для углубления институционального диалога.

Эльчин Амирбеков подчеркнул, что внешняя политика Азербайджана строится на многовекторном подходе, включающем партнерства с ЕС, Турцией, странами Персидского залива и Россией, что способствует укреплению экономических связей и поддержанию региональной стабильности.

