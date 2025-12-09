Как бороться с коррупцией? Депутат Аллахверанов знает секрет

Депутат Милли Меджлиса Азер Аллахверанов в интервью haqqin.az рассказал о наиболее эффективных способах выявления коррупции и предотвращения коррупционных проявлений. По его словам, борьба с этим явлением должна строиться на нескольких взаимосвязанных, но различающихся по подходам направлениях.

Как отметил депутат, в обсуждаемой теме присутствуют три важнейших элемента, каждый из которых требует отдельного подхода.

«Когда говорится о выявлении коррупции и борьбе с ней или об «устранении коррупции среди чиновников», чаще всего имеется в виду выявление, потому что само выражение «устранение» несет иной смысл», — пояснил депутат.

Одним из ключевых направлений борьбы депутат назвал развитие электронного правительства. По его словам, качественно выстроенный электронный документооборот и цифровое взаимодействие существенно снижают коррупционные риски благодаря минимизации личных контактов между гражданином и чиновником.

«Чем больше контакты между госорганами и гражданином переводятся в электронный формат, тем более успешными оказываются результаты. Минимализация прямого контакта позволяет устранить предвзятые и субъективные подходы. Цифровизация также позволяет устранить надзорным структурам оперативно фиксировать задержки и нарушения в системе, снижая бюрократические препятствия и повышая прозрачность процессов», - отметил депутат.

Вторым важным направлением он назвал развитие общественного контроля, который, как отмечает депутат, повышает ответственность госструктур перед гражданами. По его словам, есть несколько форм общественного контроля: деятельность общественных советов, проведение общественных обсуждений, организация опросов и сбор мнений граждан.

Третьим значимым элементом борьбы с коррупцией депутат назвал повышение правовой грамотности населения. Он отметил, что многие коррупционные ситуации возникают потому, что люди недостаточно осведомлены о своих правах.