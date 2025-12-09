USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Как бороться с коррупцией? Депутат Аллахверанов знает секрет

Депутат Милли Меджлиса Азер Аллахверанов в интервью haqqin.az рассказал о наиболее эффективных способах выявления коррупции и предотвращения коррупционных проявлений. По его словам, борьба с этим явлением должна строиться на нескольких взаимосвязанных, но различающихся по подходам направлениях.

Как отметил депутат, в обсуждаемой теме присутствуют три важнейших элемента, каждый из которых требует отдельного подхода.

«Когда говорится о выявлении коррупции и борьбе с ней или об «устранении коррупции среди чиновников», чаще всего имеется в виду выявление, потому что само выражение «устранение» несет иной смысл», — пояснил депутат.

Одним из ключевых направлений борьбы депутат назвал развитие электронного правительства. По его словам, качественно выстроенный электронный документооборот и цифровое взаимодействие существенно снижают коррупционные риски благодаря минимизации личных контактов между гражданином и чиновником.

«Чем больше контакты между госорганами и гражданином переводятся в электронный формат, тем более успешными оказываются результаты. Минимализация прямого контакта позволяет устранить предвзятые и субъективные подходы. Цифровизация также позволяет устранить надзорным структурам оперативно фиксировать задержки и нарушения в системе, снижая бюрократические препятствия и повышая прозрачность процессов», - отметил депутат.

Вторым важным направлением он назвал развитие общественного контроля, который, как отмечает депутат, повышает ответственность госструктур перед гражданами. По его словам, есть несколько форм общественного контроля: деятельность общественных советов, проведение общественных обсуждений, организация опросов и сбор мнений граждан.

Третьим значимым элементом борьбы с коррупцией депутат назвал повышение правовой грамотности населения. Он отметил, что многие коррупционные ситуации возникают потому, что люди недостаточно осведомлены о своих правах.

Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой»
Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой»
16:09 1344
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
12:34 2239
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву?
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву?
14:52 1872
Euronews: Азербайджанский железнодорожный оператор на пути к зеленой трансформации
Euronews: Азербайджанский железнодорожный оператор на пути к зеленой трансформации
14:50 941
Трамп не может сбить цены в супермаркетах
Трамп не может сбить цены в супермаркетах
00:15 4712
Казахстан ждет отчета о самолете AZAL
Казахстан ждет отчета о самолете AZAL
14:57 853
Россия готовится к большой войне с Европой?
Россия готовится к большой войне с Европой?
14:27 1623
Разбился российский военно-транспортный самолет
Разбился российский военно-транспортный самолет
14:12 3453
Кремль о восстановлении СССР
Кремль о восстановлении СССР
14:10 2821
Алиев и Фицо провели встречу
Алиев и Фицо провели встречу
15:55 804
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
13:35 2313

