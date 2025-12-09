Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой»

Президент США Дональд Трамп заявил, что понимание относительно «невозможности вступления Украины в НАТО» существовало еще до прихода к власти российского лидера Владимира Путина. В интервью журналу Politico он отметил – «было понимание, что Украина не будет вступать в НАТО», и добавил, что во время первой встречи Владимира Зеленского с Путиным украинский президент заявил о намерении вернуть Крым и вступить в альянс, причем, по словам Трампа, «не слишком вежливо». Трамп также сделал несколько заявлений, касающихся Европы и НАТО. Он подчеркнул, что хочет «управлять Соединенными Штатами», а не Европой, и заявил, что НАТО «называет его папочкой» и что Европа «разрушается». По его словам, стремление европейских стран к политкорректности «делает их слабыми», а многие из них, как он утверждает, вскоре могут оказаться «нежизнеспособными» из-за миграционной политики. Кроме того, Трамп сравнил Зеленского с американским шоуменом Финеасом Тейлором Барнумом, известным как виртуозный продавец и мастер продвижения. Он назвал украинского лидера «отличным продавцом», заявив, что Зеленский «заставил сумасшедшего Джо Байдена» предоставить Украине 350 миллиардов долларов, и добавил, что «примерно 25% его страны (Украины) исчезло».

*** 15:41 Переговорные позиции у России «сильнее», чем у Украины, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Европа «не справляется должным образом» с «большой проблемой в виде войны в Украине».