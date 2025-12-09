Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой»

Президент США Дональд Трамп заявил, что понимание относительно «невозможности вступления Украины в НАТО» существовало еще до прихода к власти российского лидера Владимира Путина. В интервью журналу Politico он отметил – «было понимание, что Украина не будет вступать в НАТО», и добавил, что во время первой встречи Владимира Зеленского с Путиным украинский президент заявил о намерении вернуть Крым и вступить в альянс, причем, по словам Трампа, «не слишком вежливо».
Трамп также сделал несколько заявлений, касающихся Европы и НАТО. Он подчеркнул, что хочет «управлять Соединенными Штатами», а не Европой, и заявил, что НАТО «называет его папочкой» и что Европа «разрушается». По его словам, стремление европейских стран к политкорректности «делает их слабыми», а многие из них, как он утверждает, вскоре могут оказаться «нежизнеспособными» из-за миграционной политики.
Кроме того, Трамп сравнил Зеленского с американским шоуменом Финеасом Тейлором Барнумом, известным как виртуозный продавец и мастер продвижения. Он назвал украинского лидера «отличным продавцом», заявив, что Зеленский «заставил сумасшедшего Джо Байдена» предоставить Украине 350 миллиардов долларов, и добавил, что «примерно 25% его страны (Украины) исчезло».
*** 15:41
Переговорные позиции у России «сильнее», чем у Украины, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Европа «не справляется должным образом» с «большой проблемой в виде войны в Украине».
Говоря об украинском лидере Владимире Зеленском, Трамп сказал, что Украине «пора провести президентские выборы», так как у украинцев «должен быть выбор»: «Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия».
Зеленскому, по словам президента США, стоит «прочитать предложения по урегулированию», который, по его словам, понравился высокопоставленным украинским чиновникам.
Трамп также заявил, что Украина «потеряла много территорий» и что российско-украинская война «могла бы перерасти в Третью мировую войну, но сейчас, вероятно, этого уже не должно произойти».
По словам главы Белого дома, «понимание о том, что Украина не вступит в НАТО, существовало уже давно», а Зеленскому «пора взять себя в руки и начать соглашаться с предложениями».
Трамп также заявил, что страны-члены НАТО «обращаются к нему за помощью, если у них возникают разногласия» с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Есть страны, которые представляют сложность для НАТО. Турция - один из примеров. Эрдоган мой друг. Всякий раз, когда у них возникают проблемы с Эрдоганом, они просят меня позвонить ему, потому что они не смогут с ним разговаривать. Он непростой человек», - сказал Трамп.