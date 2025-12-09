Японцы строят «ракетный архипелаг»

Япония ускоряет развитие оборонной инфраструктуры на цепи островов Рюкю, протянувшихся на 160 км и вплотную подходящих к Тайваню, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что Токио проводит крупнейшее за четыре десятилетия усиление своих ВС, рассматривая это как элемент сдерживания Китая на фоне растущей напряженности в регионе. На крупном острове Кюсю разворачиваются новые подразделения, включая истребители F-35, а военное присутствие на Окинаве – где размещаются и американские морпехи – расширяется. При этом Окинава, по оценкам экспертов, может стать одной из первых целей в случае возможного конфликта вокруг Тайваня.

Обострение отношений между Японией и Китаем усиливает тревогу в Токио. Пекин требует от премьер-министра Санаэ Такаити отказаться от заявлений о потенциальном военном вмешательстве Японии, если Китай предпримет попытку захвата Тайваня. На минувших выходных китайский истребитель навел радар на японские самолеты, что в Японии расценили как опасную провокацию.

По данным агентства, разворачиваемая инфраструктура фактически превращает острова Рюкю в «ракетный архипелаг», способный замедлить любое возможное наступление Китая в регионе.

Ранее Bloomberg писал, что 27 ноября правительство Японии отвергло публикации о том, будто президент США Дональд Трамп якобы советовал Такаити избегать заявлений, которые могут быть восприняты как провокация для Пекина по вопросу Тайваня.

Тем временем Министерство обороны КНР сообщило, что Китай и Россия провели совместное стратегическое воздушное патрулирование над западной частью Тихого океана и Восточно-Китайским морем.

Российские СМИ напоминают, что 6 декабря китайские и российские военные провели третьи совместные противоракетные учения на территории России. Минобороны Китая сообщило, что учения не были направлены против какой-либо третьей стороны и не были связаны с текущей международной и региональной обстановкой.