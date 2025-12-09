USD 1.7000
EUR 1.9800
RUB 2.2094
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Японцы строят «ракетный архипелаг»

15:57 298

Япония ускоряет развитие оборонной инфраструктуры на цепи островов Рюкю, протянувшихся на 160 км и вплотную подходящих к Тайваню, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что Токио проводит крупнейшее за четыре десятилетия усиление своих ВС, рассматривая это как элемент сдерживания Китая на фоне растущей напряженности в регионе. На крупном острове Кюсю разворачиваются новые подразделения, включая истребители F-35, а военное присутствие на Окинаве – где размещаются и американские морпехи – расширяется. При этом Окинава, по оценкам экспертов, может стать одной из первых целей в случае возможного конфликта вокруг Тайваня.

Обострение отношений между Японией и Китаем усиливает тревогу в Токио. Пекин требует от премьер-министра Санаэ Такаити отказаться от заявлений о потенциальном военном вмешательстве Японии, если Китай предпримет попытку захвата Тайваня. На минувших выходных китайский истребитель навел радар на японские самолеты, что в Японии расценили как опасную провокацию.

По данным агентства, разворачиваемая инфраструктура фактически превращает острова Рюкю в «ракетный архипелаг», способный замедлить любое возможное наступление Китая в регионе.

Ранее Bloomberg писал, что 27 ноября правительство Японии отвергло публикации о том, будто президент США Дональд Трамп якобы советовал Такаити избегать заявлений, которые могут быть восприняты как провокация для Пекина по вопросу Тайваня.

Тем временем Министерство обороны КНР сообщило, что Китай и Россия провели совместное стратегическое воздушное патрулирование над западной частью Тихого океана и Восточно-Китайским морем.

Российские СМИ напоминают, что 6 декабря китайские и российские военные провели третьи совместные противоракетные учения на территории России. Минобороны Китая сообщило, что учения не были направлены против какой-либо третьей стороны и не были связаны с текущей международной и региональной обстановкой.

Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой»
Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой» обновлено 16:09
16:09 1357
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
12:34 2242
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву?
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву? еще один вопрос
14:52 1876
Euronews: Азербайджанский железнодорожный оператор на пути к зеленой трансформации
Euronews: Азербайджанский железнодорожный оператор на пути к зеленой трансформации
14:50 942
Трамп не может сбить цены в супермаркетах
Трамп не может сбить цены в супермаркетах наша корреспонденция; все еще актуально
00:15 4712
Казахстан ждет отчета о самолете AZAL
Казахстан ждет отчета о самолете AZAL
14:57 857
Россия готовится к большой войне с Европой?
Россия готовится к большой войне с Европой?
14:27 1625
Разбился российский военно-транспортный самолет
Разбился российский военно-транспортный самолет обновлено 14:12
14:12 3455
Кремль о восстановлении СССР
Кремль о восстановлении СССР
14:10 2827
Алиев и Фицо провели встречу
Алиев и Фицо провели встречу фото; обновлено 15:55
15:55 807
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
13:35 2316

ЭТО ВАЖНО

Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой»
Трамп оскорбляет Зеленского: «НАТО называет меня папочкой» обновлено 16:09
16:09 1357
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
Минфин объясняет: разве Азербайджан не хочет повышения своего рейтинга?
12:34 2242
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву?
Угроза жизни Ильгару Мустафаеву? еще один вопрос
14:52 1876
Euronews: Азербайджанский железнодорожный оператор на пути к зеленой трансформации
Euronews: Азербайджанский железнодорожный оператор на пути к зеленой трансформации
14:50 942
Трамп не может сбить цены в супермаркетах
Трамп не может сбить цены в супермаркетах наша корреспонденция; все еще актуально
00:15 4712
Казахстан ждет отчета о самолете AZAL
Казахстан ждет отчета о самолете AZAL
14:57 857
Россия готовится к большой войне с Европой?
Россия готовится к большой войне с Европой?
14:27 1625
Разбился российский военно-транспортный самолет
Разбился российский военно-транспортный самолет обновлено 14:12
14:12 3455
Кремль о восстановлении СССР
Кремль о восстановлении СССР
14:10 2827
Алиев и Фицо провели встречу
Алиев и Фицо провели встречу фото; обновлено 15:55
15:55 807
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
Париж отправил спецназ, чтобы спасти президента
13:35 2316
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться