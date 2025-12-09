Трамп рассказал, чем окружен Крым

Бывший президент США Барак Обама вынудил Киев отказаться от Крыма в пользу Москвы, заявил действующий американский лидер Дональд Трамп в интервью газете Politico.

«Каждый раз, когда я смотрю на эту карту, я говорю: «О, этот Крым такой красивый. Вау!» Он со всех сторон окружен океаном. Есть только небольшой участок суши, чтобы добраться до основной (его) части», – сказал Трамп.

Он отметил, что огромный Крым «со всех четырех сторон окружен океаном в самой теплой части».

«Там лучшая погода, все самое лучшее… А Обама заставил их отказаться от Крыма. Это было», – указал глава государства.

Отметим, что Крым находится в северной части Черного моря, с северо-востока омывается Азовским морем.