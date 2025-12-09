Догнать и перегнать Маска

Миновало всего пятнадцать лет с первого космического запуска, осуществленного SpaceX, а нынче компания Илона Маска является безоговорочным лидером в космическом освоении. В минувшем году ею было произведено 137 запусков, неимоверное число! В этом будет точно не меньше. Частная компания доказала свою уникальную эффективность и вытеснила своих государственных конкурентов.

Было бы наивно думать, что Китай смирится с ведущими позициями американцев и не предпримет попытки догнать и перегнать. Ведь в других технологических отраслях это им чудесно удается, почему бы и не в космосе? Как известно, залогом сказочного успеха китайцев, за считанные десятилетия превратившихся из беднейшей страны во вторую мировую державу, является их умение творчески перенимать опыт лидеров.

А опыт Илона Маска продемонстрировал, что космическое освоение становится в разы дешевле, эффективнее и быстрее, когда буквально поставлено на поток. Космический конвейер предполагает переход от штучной, неимоверно дорогой сборки к серийному производству. Другой путь экономии – многоразовое использование дорогих узлов и деталей. А еще важна конкуренция, чтобы лидеру в шею дышали другие амбициозные проекты.