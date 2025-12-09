USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Догнать и перегнать Маска

наш комментарий
Фарид Исаев, автор haqqin.az
16:35 1165

Миновало всего пятнадцать лет с первого космического запуска, осуществленного SpaceX, а нынче компания Илона Маска является безоговорочным лидером в космическом освоении. В минувшем году ею было произведено 137 запусков, неимоверное число! В этом будет точно не меньше. Частная компания доказала свою уникальную эффективность и вытеснила своих государственных конкурентов.

Было бы наивно думать, что Китай смирится с ведущими позициями американцев и не предпримет попытки догнать и перегнать. Ведь в других технологических отраслях это им чудесно удается, почему бы и не в космосе? Как известно, залогом сказочного успеха китайцев, за считанные десятилетия превратившихся из беднейшей страны во вторую мировую державу, является их умение творчески перенимать опыт лидеров.

А опыт Илона Маска продемонстрировал, что космическое освоение становится в разы дешевле, эффективнее и быстрее, когда буквально поставлено на поток. Космический конвейер предполагает переход от штучной, неимоверно дорогой сборки к серийному производству. Другой путь экономии – многоразовое использование дорогих узлов и деталей. А еще важна конкуренция, чтобы лидеру в шею дышали другие амбициозные проекты.

В ближайшее время в Китае стартуют сразу три ракеты-носителя с элементами многоразовости: Long March 12A Шанхайской академии космических технологий, ракета Zhuque-3 частной компании LandSpace и Tianlong-3, также негосударственной компании Space Pioneer

В ближайшее время в Китае стартуют сразу три ракеты-носителя с элементами многоразовости: Long March 12A Шанхайской академии космических технологий, ракета Zhuque-3 частной компании LandSpace и Tianlong-3, также негосударственной компании Space Pioneer. Первые две отправятся в космос, по плану, уже в этом месяце. Задача: вывести полезный груз на орбиту и вернуть первую ступень по образцу Space X с помощью управляемой вертикальной посадки. Tianlong-3 отправится в тестовый полет без возврата, а в дальнейшем ее первую ступень предполагается использовать до десяти раз. Компания ставит задачу ни много ни мало составить конкуренцию Falcon 5 Илона Маска и побороться за рынок коммерческих запусков.

Шанхайская академия космических технологий входит в госкорпорацию CASC, и ее разработка Long March («Чанжэн») 12A является модернизацией легендарной серии «Чанчжэн», к которой принадлежала и первая китайская космическая ракета 1970 года. Так сказать, сила традиций. Госпроект взял цель выводить на орбиту до 12 тонн груза. Первая ступень также будет возвращаться.

В конкурентной борьбе китайских ракетостроителей не обязательно победит кто-то один. Пекин ставит задачу активного освоения низкой орбиты, в частности, для создания национальной сети широкополосного доступа Guowang, аналога Starlink. Для этого потребуются сотни запусков, и работы хватит всем. По мере выхода запусков в серию будет падать их стоимость и расти конкурентоспособность в борьбе с американцами за космический рынок. Россия практически ушла с этого рынка из-за санкций и прекращения сотрудничества с частными западными компаниями. Тут китайцам и карты в руки.

